Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este martes 30 de diciembre de 2025

Estado del tiempo

Pronóstico del Clima para esta mañana en Tucumán

En la mañana de hoy, Tucumán mostrará un panorama parcialmente nuboso, lo que podría resultar en un comienzo de día con temperaturas agradables. Las primeras horas tendrán una temperatura mínima de aproximadamente 8.5°C. La velocidad del viento alcanzará un máximo de 11 km/h, ofreciendo una brisa leve en la ciudad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Al avanzar el día, se espera que las condiciones de nubosidad persistan hasta la tarde y la noche. El termómetro verá un ascenso hasta un máximo de 22.4°C, siendo una jornada relativamente cálida. El viento podría intensificarse ligeramente con rachas máximas que alcanzarían los 11 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 30 de diciembre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol hará su espléndida salida a las 08:06 y se retirará a las 18:35, brindando un día largo y radiante en Tucumán.