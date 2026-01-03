Bajó la temperatura, pero vuelve la lluvia: a qué hora llegan las tormentas, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por los fuertes fenómenos que se darán durante la última parte del fin de semana.

Temporal de lluvias (NA)

La ola de calor que golpeó a gran parte de Argentina se despidió días atrás, aunque otro fenómeno se acerca y produce preocupación en el país. El pronóstico advirtió por nuevas lluvias, que activan una alerta amarilla que requiere de ciertos cuidados.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, hay un grupo de provincias que se encuentran bajo alerta por tormentas que impactarán sobre los territorios.

Lluvia en Argentina, Foto: Noticias Argentinas NA

Para las últimas horas del sábado 3 y a lo largo del domingo 4 de enero se esperan fuertes lluvias en la zona norte de Argentina.

A qué hora hay tormentas en Argentina, según el pronóstico

San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Formosa Jujuy y Chaco están bajo alerta para el sábado por la noche. Mientras que Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy son los que esperan estos fenómenos para el domingo 4.

“El área será afectada tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”, detalla el mensaje enviado por el SMN.

Alerta amarilla por fuertes tormentas. Foto: SMN

Además, indicaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo”.

En detalle, para el domingo 4 de enero se esperan tormentas en diferentes momentos del día. Catamarca y Salta tendrán importantes lluvias durante la tarde y noche, mientras que Tucumán y Jujuy recibirán estos fenómenos durante las primeras horas, en la madrugada.

Qué significa la alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional

El sistema del Servicio Meteorológico indica que el color amarillo representa una amenaza leve, ya que después también están las alertas naranjas y rojas.

En este caso, advierten por “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Lluvias; tormentas. Foto: NA (Damián Dopacio)

Recomendaciones del SMN ante la alerta por tormentas fuertes