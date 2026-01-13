Pronóstico del tiempo para Tucumán

El clima para hoy en Tucumán se presentará parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.5°C, mientras que se espera una humedad del 80%. Para aquellos interesados, pueden consultar más sobre el clima en Canal 26.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Por la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 22.4°C, con vientos del sur soplando a una velocidad máxima de 7 km/h. No se esperan precipitaciones significativas durante el día, asegurando así una jornada tranquila aunque algo nubosa. El cielo se mantendrá parcialmente cubierto, ofreciendo un agradable descanso a quienes disfruten de actividades al aire libre.

Para la noche, se prevé que las condiciones del tiempo se mantengan similares, sin cambios drásticos en temperatura o nubosidad, lo que garantizará una noche fresca y apacible bajo el cielo tucumano.