Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este martes 13 de enero de 2026
Clima Actual
Pronóstico del tiempo para Tucumán
El clima para hoy en Tucumán se presentará parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.5°C, mientras que se espera una humedad del 80%. Para aquellos interesados, pueden consultar más sobre el clima en Canal 26.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán
Por la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 22.4°C, con vientos del sur soplando a una velocidad máxima de 7 km/h. No se esperan precipitaciones significativas durante el día, asegurando así una jornada tranquila aunque algo nubosa. El cielo se mantendrá parcialmente cubierto, ofreciendo un agradable descanso a quienes disfruten de actividades al aire libre.
Para la noche, se prevé que las condiciones del tiempo se mantengan similares, sin cambios drásticos en temperatura o nubosidad, lo que garantizará una noche fresca y apacible bajo el cielo tucumano.