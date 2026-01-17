Hoy en Tucumán, el clima durante la mañana se presenta parcialmente nuboso, con temperaturas que rondarán los 8.5°C. Se espera una brisa leve con vientos alcanzando hasta 7 km/h. La humedad relativa del aire es del 80%, creando una sensación un poco más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Para la tarde y noche, la jornada continuará con el cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas llegarán a los 22.4°C, con un aumento leve de la velocidad del viento, pudiendo llegar a ráfagas de 11 km/h. La visibilidad se mantendrá en torno a los 10 km, y el índice de humedad será un poco más bajo, estabilizándose alrededor del 41%.

Observaciones astronómicas

Este sábado 17 de enero de 2026, el sol saldrá a las 8:06 y se pondrá a las 18:35. Aprovecha este día con horario extendido de luz solar para planificar actividades al aire libre.