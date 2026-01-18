Pronóstico del clima en Tucumán

Hoy tendremos un día principalmente nuboso en Tucumán, con temperaturas que variarán entre los 8.5°C y 22.4°C. Se presentará un clima con un nivel de humedad esperado entre el 41% y el 80%, ideal para quienes disfrutan de días frescos. Vientos moderados de hasta 7 km/h recorrerán la región durante la mañana, ofreciendo una jornada con un aire ligeramente refrescante.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde, las temperaturas rondarán los máximos del día, alcanzando los 22.4°C. Sin embargo, la fuerza del viento se mantendrá baja, con ráfagas que no superarán los 11 km/h, lo cual favorece un ambiente más tranquilo. Al caer la noche, es probable que persista el cielo nuboso, brindando una jornada acogedora y sin precipitaciones esperadas. El nivel de humedad se ajustará levemente, manteniéndose en límites similares a los matutinos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 18 de enero de 2026

La observación astronómica para hoy indica que el amanecer será visible a las 08:06, mientras que el ocaso ocurrirá a las 18:35. Este ciclo asegura ample tiempo para disfrutar al aire libre, aprovechando las suaves temperaturas del día.