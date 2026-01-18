Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este domingo 18 de enero de 2026
Clima en Tucumán
Pronóstico del clima en Tucumán
Hoy tendremos un día principalmente nuboso en Tucumán, con temperaturas que variarán entre los 8.5°C y 22.4°C. Se presentará un clima con un nivel de humedad esperado entre el 41% y el 80%, ideal para quienes disfrutan de días frescos. Vientos moderados de hasta 7 km/h recorrerán la región durante la mañana, ofreciendo una jornada con un aire ligeramente refrescante.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán
Durante la tarde, las temperaturas rondarán los máximos del día, alcanzando los 22.4°C. Sin embargo, la fuerza del viento se mantendrá baja, con ráfagas que no superarán los 11 km/h, lo cual favorece un ambiente más tranquilo. Al caer la noche, es probable que persista el cielo nuboso, brindando una jornada acogedora y sin precipitaciones esperadas. El nivel de humedad se ajustará levemente, manteniéndose en límites similares a los matutinos.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 18 de enero de 2026
La observación astronómica para hoy indica que el amanecer será visible a las 08:06, mientras que el ocaso ocurrirá a las 18:35. Este ciclo asegura ample tiempo para disfrutar al aire libre, aprovechando las suaves temperaturas del día.