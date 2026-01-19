Pronóstico matutino

En Tucumán, durante la mañana de hoy, se espera un cielo parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 8.5°C. El viento soplará desde el norte con una velocidad máxima de 7 km/h. Además, se pronostica una humedad relativa del 41%. El clima matutino se mantendrá sin precipitaciones significativas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Para la tarde y noche, el clima en Tucumán mantendrá su tendencia nubosa. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 22.4°C. La velocidad máxima del viento será de 11 km/h, proveniente del noreste. La humedad seguirá en un promedio alto, con picos de hasta 80%. No se esperan lluvias, haciendo que la jornada se defina por un cielo mayormente despejado.

Observaciones astronómicas

La salida del sol será a las 08:06 y la puesta a las 18:35, mientras que la luna hará su aparición a las 17:56 y se ocultará a las 07:33 del día siguiente.