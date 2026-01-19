Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este lunes 19 de enero de 2026
Pronóstico matutino
En Tucumán, durante la mañana de hoy, se espera un cielo parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 8.5°C. El viento soplará desde el norte con una velocidad máxima de 7 km/h. Además, se pronostica una humedad relativa del 41%. El clima matutino se mantendrá sin precipitaciones significativas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán
Para la tarde y noche, el clima en Tucumán mantendrá su tendencia nubosa. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 22.4°C. La velocidad máxima del viento será de 11 km/h, proveniente del noreste. La humedad seguirá en un promedio alto, con picos de hasta 80%. No se esperan lluvias, haciendo que la jornada se defina por un cielo mayormente despejado.
Observaciones astronómicas
La salida del sol será a las 08:06 y la puesta a las 18:35, mientras que la luna hará su aparición a las 17:56 y se ocultará a las 07:33 del día siguiente.