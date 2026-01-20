Pronóstico del tiempo para hoy en Tucumán

Hoy en Tucumán, el clima estará marcado por cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas matinales oscilarán entre los 8.5°C y 22.4°C. Durante estas primeras horas, el viento soplará con una velocidad media que podría alcanzar los 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Para la tarde y noche, las condiciones meteorológicas seguirán siendo similares, con cielos parcialmente cubiertos. Las temperaturas seguirán siendo agradables, moviéndose entre los 22.4°C y 8.5°C. La humedad relativa podría alcanzar un máximo del 80%, mientras que las ráfagas de viento continuarán con velocidad aproximada de 22 km/h. Aunque las probabilidades de precipitaciones son bajas, siempre es bueno estar preparado para cambios inesperados en el clima.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 20 de enero de 2026: el amanecer está previsto para las 8:06, mientras que el atardecer llegará a las 18:35. La fase de la luna se encuentra en creciente, lo que puede presentar oportunidades únicas para la observación nocturna del cielo.

Recuerde llevar un abrigo ligero si planea estar al aire libre por un tiempo prolongado, ya que las temperaturas pueden bajar durante la noche.