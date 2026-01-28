Este miércoles, el clima en Tucumán presenta un panorama de cielo parcialmente nuboso con temperaturas que fluctuarán entre los 8.5°C al amanecer y alcanzarán un pico de 22.4°C durante el día. Con una humedad del 68%, el ambiente podría sentirse algo pegajoso.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

A medida que avanza el día, esperamos que las condiciones se mantengan sin cambios significativos. La velocidad del a lo largo del día podría alcanzar hasta 10 km/h durante la tarde, ofreciendo un respiro del calor diurno. La noche será ideal para observar el cielo, con mínima probabilidad de lluvia, permitiendo disfrutar de una noche tranquila.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tucumán

Recomendamos a los residentes de Tucumán llevar una botella de agua si planean estar al aire libre, para mantenerse bien hidratados. No olviden llevar protección solar y gafas de sol, ya que aunque el cielo esté parcialmente nublado, los rayos UV pueden ser perjudiciales.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 28 de enero de 2026

Hoy, en Tucumán, el sol saldrá a las 08:06 y se pondrá alrededor de las 18:35. Es un buen día para aquellos interesados en la observación astronómica, ya que el anochecer temprano brindará más tiempo en la oscuridad para contemplar las estrellas.