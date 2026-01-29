Para la mañana de este jueves 29 de junio de 2025 en Tucumán, se espera un cielo parcialmente nuboso con una clima que oscilará entre una mínima de 8.5°C y y se podrán alcanzar máximas de hasta 22.4°C. La velocidad del viento alcanzará un máximo de 11 km/h, lo cual se espera que traiga cierto alivio ante el aumento de la temperatura. La humedad relativa se mantendrá en un 41%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Por la tarde, el cielo continuará con nubes dispersas, lo que permitirá disfrutar de algunos momentos de sol. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 22.4°C, ofreciendo un alivio en las horas más calurosas del día. En la noche, el ambiente se tornará más fresco, descendiendo nuevamente hacia los 8.5°C.

Es importante destacar que no se esperan precipitaciones para la jornada de hoy, y será un día ideal para realizar actividades al aire libre o simplemente disfrutar de una caminata vespertina por la ciudad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 29 de enero de 2026

El sol hará su aparición en el horizonte a las 08:06 de la mañana y se ocultará a las 18:35 horas, brindando un total de 10 horas y 29 minutos de luz solar. La luna llenará el cielo a partir de las 17:56 y se ocultará en las primeras horas del siguiente día, precisamente a las 07:33, invitando a los amantes de la astronomía a disfrutar de un hermoso espectáculo.