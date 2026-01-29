Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este jueves 29 de enero de 2026
Pronóstico diario
Para la mañana de este jueves 29 de junio de 2025 en Tucumán, se espera un cielo parcialmente nuboso con una clima que oscilará entre una mínima de 8.5°C y y se podrán alcanzar máximas de hasta 22.4°C. La velocidad del viento alcanzará un máximo de 11 km/h, lo cual se espera que traiga cierto alivio ante el aumento de la temperatura. La humedad relativa se mantendrá en un 41%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán
Por la tarde, el cielo continuará con nubes dispersas, lo que permitirá disfrutar de algunos momentos de sol. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 22.4°C, ofreciendo un alivio en las horas más calurosas del día. En la noche, el ambiente se tornará más fresco, descendiendo nuevamente hacia los 8.5°C.
Es importante destacar que no se esperan precipitaciones para la jornada de hoy, y será un día ideal para realizar actividades al aire libre o simplemente disfrutar de una caminata vespertina por la ciudad.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 29 de enero de 2026
El sol hará su aparición en el horizonte a las 08:06 de la mañana y se ocultará a las 18:35 horas, brindando un total de 10 horas y 29 minutos de luz solar. La luna llenará el cielo a partir de las 17:56 y se ocultará en las primeras horas del siguiente día, precisamente a las 07:33, invitando a los amantes de la astronomía a disfrutar de un hermoso espectáculo.