Lluvia en Buenos Aires Foto: Noticias Argentinas NA

Un cambio en el pronóstico puede sorprender a muchos, ya que se esperan tormentas en los últimos días de enero 2026, en el marco de fuertes temperaturas. En las últimas horas se conocieron detalles de las lluvias que impactarán sobre Buenos Aires.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores tendrá lluvias intensas en la recta final del mes, algo que parecía impensado hace pocas horas.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

Cuándo y a qué hora llueve en CABA

En detalle, el clima en CABA señala que se esperan tormentas aisladas por la tarde de este viernes 30 de enero, mientras que a la noche llegarán algunos chaparrones. Ambos fenómenos tienen una probabilidad del 40%, por lo que puede tratarse de una intensidad leve.

Previamente, se dará un cielo mayormente nublado por la mañana, que aparece como la previa de la lluvia que llegará pocas horas después. Cabe mencionar que durante la noche se esperan ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, que podrían sumarse a los chaparrones pronosticados.

Mientras tanto, el termómetro no tendrá grandes alteraciones este viernes 30. La mínima esperada es de 23°, mientras que la máxima alcanzará los 30°, tal como se esperaba días atrás.

Llegan lluvias a Buenos Aires este viernes 30 de enero. Foto: SMN

¿Llueve durante el fin de semana en Buenos Aires?

La respuesta es no. Hasta el momento, el Servicio Meteorológico Nacional explicó que no habrá lluvias durante el sábado ni el domingo. De todos modos, habrá nubosidad variada sobre Buenos Aires.

Sábado 31 de enero : mucha nubosidad, con cielo mayormente nublado hasta el mediodía, para luego pasar a parcialmente nublado. Temperatura de entre 22° y 29° y vientos leves.

Domingo 1 de febrero: cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con una leve suba de temperatura: la máxima tocará los 31°, mientras que la mínima seguirá en 22°.

Clima extendido en Buenos Aires. Foto: SMN

Tormentas en Buenos Aires: las recomendaciones del SMN