Hoy en Tucumán, el clima estará dominado por cielos parcialmente nubosos, lo que ofrecerá un pequeño respiro al calor habitual de la región. Durante la mañana, las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 8.5°C, un registro fresco para esta época del año. No se prevé precipitación significativa a lo largo del día, manteniendo bajas las probabilidades de lluvias.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Para la tarde y noche de este 8 de febrero, se espera que las temperaturas asciendan hasta un máximo de 22.4°C. El cielo continuará parcialmente nuboso, brindando un ambiente agradable. La humedad relativa alcanzará hasta un 80%, por lo que se recomienda a quienes sufran de problemas respiratorios tomar las precauciones necesarias.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tucumán

Con un viento que alcanzará una velocidad media de 22 km/h, es aconsejable llevar ropa ligera para enfrentar las variaciones térmicas del día. Aunque no hay pronóstico de lluvia, llevar un paraguas ligero nunca está de más. Recordar protegerse del sol con protector solar y mantenerse hidratado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 8 de febrero de 2026

El sol hará su aparición a las 06:06 horas y se pondrá a las 18:35 horas. Estas horas representan una perfecta oportunidad para disfrutar del inicio y el cierre del día en un entorno pintoresco.