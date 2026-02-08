Una semana de calor extremo con máximas de 33 °C: qué día llegará el alivio a Buenos Aires
El SMN advirtió que la semana comenzará con altas temperaturas que irán mermando tras la llegada de algunos chaparrones. Conocé las principales recomendaciones para evitar un golpe de calor.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este domingo el pronóstico del clima para esta semana en la provincia de Buenos Aires, donde anticipó calor extremo con temperaturas máximas de 33° y la presencia de lluvias, que traerán un gran alivio.
Según informó el organismo climático, durante la madrugada y la mañana del miércoles 11 de febrero se prevén entre 10 y 40% de probabilidades de chaparrones. Para la tarde-noche, la probabilidad baja a un 10% y se espera una mínima de 24° y una máxima de 32°.
El pronóstico del clima para toda la semana en Buenos Aires
- Lunes 9 de febrero: se espera una mínima de 22° y una máxima de 31°, con cielo mayormente nublado durante todo el día.
- Martes 10 de febrero: la mínima será de 23° y la máxima de 33°, con cielo algo nublado durante toda la jornada. Será el día más caluroso de la semana.
- Miércoles 11 de febrero: se espera una mínima de 24° y una máxima de 32°, con chaparrones durante la mañana y la madrugada, y cielo parcialmente nublado en la tarde-noche.
- Jueves 12 de febrero: la mínima será de 22° y la máxima de 27°, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y madrugada, y mayormente nublado en la tarde-noche.
- Viernes 13 de febrero: se espera una mínima de 24° y una máxima de 29°, con cielo mayormente nublado durante todo el día.
- Sábado 14 de febrero: la mínima será de 22° y la máxima de 26°, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.
10 recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- Evitar comidas muy abundantes.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.
- Ingerir frutas y verduras.
- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y 16 horas).
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
- Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.
- Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
¿Cómo prevenir un golpe de calor por altas temperaturas?
- Beber mucho agua: se recomienda ingerir al menos 2,5 a 3 litros de agua por día.
- Comer comidas livianas: prioriza el consumo de frutas y verduras frescas.
- Evitar excesos: limitá las bebidas con alcohol, cafeína o muy azucaradas, ya que favorecen la deshidratación.
- Horarios peligrosos: evitá la actividad física y la exposición al sol entre las 10:00 y las 16:00, cuando la radiación es más agresiva.
- Protección solar: usá protector solar (mínimo FPS 30), gorra o sombrero y anteojos de sol con filtro UV.
- Ropa adecuada: usá prendas de algodón, de colores claros y que queden holgadas.