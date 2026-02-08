Alerta amarilla por tormentas fuertes para este domingo 8 de febrero:

Alerta amarilla por tormentas y granizo este domingo en Buenos Aires y otras cinco provincias.

Para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo en gran parte del territorio argentino.

Según el pronóstico, el fenómeno de tormentas y con posible caída de granizo podría afectar a regiones de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza, Río Negro y Chubut.

Alerta amarilla por tormentas fuertes. Foto: SMN

Alerta por tormentas fuertes, según el SMN

Para la zona en alerta amarilla, el SMN indicó que el área será afectada por tormentas aisladas, pudiendo ser algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera local.

En tanto, para regiones con alerta naranja, el organismo prevé que el área será afectada por tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y principalmente precipitación abundante en cortos períodos.

En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

Granizo en Buenos Aires

Recomendaciones del SMN: ante alerta amarilla