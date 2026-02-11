Lluvia, tormenta. Foto: Télam

Mientras se esperan novedades en el Congreso en el tratamiento de la reforma laboral, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores atravesará nuevas lluvias, según lo informado por el pronóstico. Tras avisos por precipitaciones durante las primeras horas del miércoles 11 de febrero, estos fenómenos se postergaron.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, el agua se hace esperar en Buenos Aires. La novedad es que habrá más lluvias a lo largo de la jornada, algo que no estaba en los planes previamente.

Lluvia en Buenos Aires. Foto: NA

A qué hora llueve en Buenos Aires este miércoles 11 de febrero

En detalle, se indicó que durante la noche se darán chaparrones en el AMBA. Previamente, había probabilidades de tormentas para la madrugada y tarde del miércoles 11, pero finalmente se podrían dar después en la parte final del día.

El SMN indicó que las probabilidades son altas, alrededor del 70%. Durante la mañana y la tarde, el cielo estará parcialmente nublado. Además, en la primera parte del día se registrarán ráfagas de viento intensas, de hasta 50 kilómetros por hora.

Se esperan nuevas lluvias en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

Con respecto a la temperatura, comienza el descenso leve de temperatura, tras atravesar la jornada más calurosa de la semana. La mínima se ubicará en 23°, mientras que la máxima tocará los 31°, sin acercarse a cifras de ola de calor.

Sigue la baja de la temperatura: cómo estará el clima el resto de la semana en Buenos Aires

Jueves 12 de febrero: baja la temperatura. Cielo entre mayormente y parcialmente nublado, con una mínima de 21 °C y máxima de 27 °C. También se prevé un 10% de probabilidad de lluvia durante la tarde.

Viernes 13 de febrero: mínima de 19 °C y máxima de 27 °C. El cielo estará parcialmente nublado durante todo el día.

Sábado 14 de febrero : uno de los días más fríos de la semana, con máxima de 26° y mínima de 19°. El cielo seguirá parcialmente nublado en el Día de los Enamorados.

Domingo 15 de febrero: cielo mayormente nublado en toda la jornada, aunque sin chances de lluvias. Temperaturas que variarán entre los 21° y 28°.