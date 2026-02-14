Estado del tiempo para esta mañana

Esta mañana en Tucumán, se presenta un clima parcialmente nuboso con temperaturas matutinas alcanzando los 8.5°C. Se prevé que la humedad ronde por un 41%, mientras que la velocidad del viento alcanzará 7 km/h. Se recomienda salir abrigado por la baja temperatura matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

En la tarde y la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con máximas que podrían llegar a los 22.4°C. El viento soplará con mayor intensidad promediando los 11 km/h, por lo que se aconseja precaución al conducir. La puesta del sol se prevé a las 18:35.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tucumán

Con un clima cambiante y vientos moderados, se sugiere llevar siempre un abrigo ligero y revisar las condiciones de tráfico antes de salir, especialmente por la tarde.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 14 de febrero de 2026

En este día, el sol saldrá a las 08:06 y se pondrá a las 18:35, siendo este el momento óptimo para observar el atardecer.