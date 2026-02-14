Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este sábado 14 de febrero de 2026
Clima Tucumán
Estado del tiempo para esta mañana
Esta mañana en Tucumán, se presenta un clima parcialmente nuboso con temperaturas matutinas alcanzando los 8.5°C. Se prevé que la humedad ronde por un 41%, mientras que la velocidad del viento alcanzará 7 km/h. Se recomienda salir abrigado por la baja temperatura matutina.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán
En la tarde y la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con máximas que podrían llegar a los 22.4°C. El viento soplará con mayor intensidad promediando los 11 km/h, por lo que se aconseja precaución al conducir. La puesta del sol se prevé a las 18:35.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tucumán
Con un clima cambiante y vientos moderados, se sugiere llevar siempre un abrigo ligero y revisar las condiciones de tráfico antes de salir, especialmente por la tarde.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 14 de febrero de 2026
En este día, el sol saldrá a las 08:06 y se pondrá a las 18:35, siendo este el momento óptimo para observar el atardecer.