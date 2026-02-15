Buenos Aires despertó bajo el diluvio y se esperan fuertes tormentas: cuándo será el momento crítico y a qué hora dejará de llover en el AMBA
Tras una mañana pasada por agua, el mal tiempo continuará durante varias horas en el AMBA, con tormentas que podrían intensificarse en el tramo más crítico del día. El pronóstico anticipa lluvias fuertes y actividad eléctrica.
El fin de semana largo estará marcado por la inestabilidad, con lluvias y tormentas que mantienen en alerta al AMBA. Las precipitaciones podrían presentarse este domingo de manera intermitente, con mejoras temporarias pero sin descartar chaparrones intensos y actividad eléctrica.
Cuándo deja de llover en el AMBA
Según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional, el domingo estará marcado por la inestabilidad. Se esperan tormentas con actividad eléctrica durante la mañana y la tarde, en el marco de un alerta vigente para la región.
Hacia la noche, las condiciones tenderían a mejorar de forma paulatina, con una disminución de la intensidad de las precipitaciones y del viento.
La temperatura mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará los 27, lo que traerá un alivio térmico momentáneo. De todos modos, la estabilidad no se mantendría por mucho tiempo y el tiempo volverá a mostrarse variable en los días siguientes.
Cómo sigue el clima para el fin de semana de Carnaval en el AMBA
- Domingo 15 de febrero: se espera una mínima de 20° y una máxima de 27°, con tormentas por la mañana y chaparrones para el resto del día.
- Lunes 16 de febrero: la mínima será de 22° y la máxima de 30°, con neblina por la mañana y cielo parcialmente nublado durante el resto del día.
- Martes 17 de febrero: se espera una mínima de 22° y una máxima de 30°, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado en el último día del descanso extendido en Buenos Aires.
Cómo sigue el clima durante la semana
- Miércoles 18 de febrero: se espera una mínima de 23 y una máxima de 32 grados. El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada, con ambiente caluroso y húmedo.
- Jueves 19 de febrero: se prevé una mínima de 23 y una máxima de 28 grados. El cielo seguirá nublado y hacia la tarde-noche aumenta la probabilidad de tormentas aisladas (entre el 10% y el 40%).
- Viernes 20 de marzo: llegará un alivio térmico, con una mínima de 23 y una máxima de 27 grados. Habrá sol entre nubes a lo largo del día, con condiciones más estables.
- Sábado 21 de marzo: se mantiene la misma tendencia del viernes, con una mínima de 20 y una máxima de 28 grados. El cielo estará parcialmente nublado, con presencia de sol y sin lluvias a la vista.