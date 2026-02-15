Lluvias en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

El fin de semana largo estará marcado por la inestabilidad, con lluvias y tormentas que mantienen en alerta al AMBA. Las precipitaciones podrían presentarse este domingo de manera intermitente, con mejoras temporarias pero sin descartar chaparrones intensos y actividad eléctrica.

Cuándo deja de llover en el AMBA

Según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional, el domingo estará marcado por la inestabilidad. Se esperan tormentas con actividad eléctrica durante la mañana y la tarde, en el marco de un alerta vigente para la región.

Buenos Aires despertó bajo el diluvio y se esperan fuertes tormentas. Foto: Foto generada con IA

Hacia la noche, las condiciones tenderían a mejorar de forma paulatina, con una disminución de la intensidad de las precipitaciones y del viento.

La temperatura mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará los 27, lo que traerá un alivio térmico momentáneo. De todos modos, la estabilidad no se mantendría por mucho tiempo y el tiempo volverá a mostrarse variable en los días siguientes.

Pronóstico del tiempo en el AMBA. Foto: Servicio Meteorológico Nacional.

Cómo sigue el clima para el fin de semana de Carnaval en el AMBA

Domingo 15 de febrero : se espera una mínima de 20° y una máxima de 27°, con tormentas por la mañana y chaparrones para el resto del día.

Lunes 16 de febrero : la mínima será de 22° y la máxima de 30°, con neblina por la mañana y cielo parcialmente nublado durante el resto del día.

Martes 17 de febrero: se espera una mínima de 22° y una máxima de 30°, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado en el último día del descanso extendido en Buenos Aires.

Cómo sigue el clima para el fin de semana de Carnaval en el AMBA.

Cómo sigue el clima durante la semana