Se terminan las tormentas y vuelve el calor:

La tercera semana de febrero comenzará sin lluvias ni tormentas. Foto: NA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico del tiempo para esta semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Allí, se advirtió que la temperatura rozará los 30°.

Según el organismo climático, los días más calurosos de la tercera semana de febrero serán el martes 17 y miércoles 18. En dichas jornadas, la temperatura máxima será de 30° y 32°, respectivamente.

Los días más calurosos de la tercera semana de febrero serán el martes 17 y miércoles 18 de febrero. Foto: NA (Daniel Vides)

El pronóstico del tiempo para toda la semana en Buenos Aires

Lunes 16 de febrero : la mínima será de 22° y la máxima de 30°, con neblina en la mañana y cielo mayormente nublado en la tarde-noche.

Martes 17 de febrero : se espera una mínima de 22° y una máxima de 30°, con cielo mayormente nublado en la mañana y nublado en la tarde-noche.

Miércoles 18 de febrero : la mínima será de 23° y la máxima de 32°, con cielo mayormente nublado durante todo el día.

Jueves 19 de febrero : se espera una mínima de 23° y una máxima de 29°, con cielo mayormente nublado en la mañana y lluvias aisladas en la tarde-noche.

Viernes 20 de febrero : la mínima será de 19° y la máxima de 27°, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada.

Sábado 21 de febrero: se espera una mínima de 20° y una máxima de 28°, con cielo nublado en todo el día.

10 recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada. Evitar comidas muy abundantes. Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas. Ingerir frutas y verduras. No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y 16 horas). Permanecer en espacios ventilados o acondicionados. Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores. Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo. Reducir la actividad física. Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

El miércoles 18 de febrero la temperatura rondaría los 32°C, siendo el día más caluroso de la semana. Foto: NA (Damián Dopacio)

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

Evitar actividades al aire libre.

Informarse por las autoridades.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones del SMN por vientos fuertes