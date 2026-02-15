Tormentas en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano atraviesan un domingo marcado por tormentas fuertes, abundante caída de agua en cortos lapsos y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en una jornada atravesada por el mal tiempo.

Lluvia en Buenos Aires. Foto: NA

El organismo oficial advirtió que se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por intensa actividad eléctrica y eventual caída de granizo.

Según el reporte, los acumulados podrían superar los 70 milímetros en áreas puntuales, un volumen significativo en pocas horas que incrementa el riesgo de inundaciones temporarias en zonas vulnerables.

¿Qué implica la alerta amarilla del SMN?

La alerta amarilla emitida por el SMN indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. En este caso, el foco está puesto en las lluvias intensas en cortos períodos, las ráfagas de viento y la actividad eléctrica persistente.

Lluvia en Buenos Aires. Foto: NA (Mariano Sánchez)

Las autoridades locales ya reportaron calles anegadas en distintos barrios porteños y sectores del Gran Buenos Aires. Las ráfagas previstas, que podrían alcanzar los 80 km/h, elevan el riesgo de caída de ramas, postes y cables, lo que podría derivar en cortes de luz.

¿Cuándo mejora el tiempo en Buenos Aires?

De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones comenzarán a mejorar hacia la noche de este domingo 15, mientras que el lunes 16 se espera un cielo parcialmente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones durante la madrugada y una temperatura máxima cercana a los 30 grados.

Pronóstico extendido. Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Sin embargo, el alivio será parcial. El calor continuará durante la semana, con marcas que irán entre los 30 y 32 grados hasta el miércoles 18. Para el jueves 19 se prevé un leve descenso térmico y la posibilidad de lluvias aisladas hacia la tarde y la noche.

Recomendaciones del SMN ante la llegada de tormentas