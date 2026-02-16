La jornada de este lunes en Tucumán comenzará con un clima parcialmente nuboso, aunque se prevén escasas probabilidades de lluvia. Las temperaturas matutinas serán frescas, rondando una mínima de 8.5°C, mientras que la humedad alcanzará un nivel del 41%. Será un día lleno de variaciones climáticas, por lo que es recomendable llevar abrigo en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Para la tarde, se anticipa que el clima continuará parcialmente nuboso, con una temperatura máxima que ascenderá a 22.4°C. La velocidad del viento podría alcanzar hasta 22 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más templada en comparación con las horas tempranas. La probabilidad de precipitaciones sigue siendo baja, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin contratiempos.

En la noche, los cielos continuarán con nubosidad parcial, manteniendo un ambiente fresco a medida que las temperaturas descienden gradualmente. El nivel de humedad se mantendrá en torno al 41%, favoreciendo un clima estable durante las últimas horas del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 16 de febrero de 2026

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer está previsto para las 07:33, y el ocaso será a las 18:35, permitiendo disfrutar de alrededor de 11 horas de luz natural.