Pronóstico del tiempo en Tucumán

Hoy en Tucumán, el clima estará predominantemente parcialmente nuboso por la mañana. Las temperaturas comenzarán desde una mínima de 8.5°C y podrán alcanzar los 22.4°C hacia el mediodía. Aunque no se pronostica precipitaciones, la humedad relativa será elevada, con un porcentaje máximo de 80%. Los vientos soplarán levemente con una velocidad de hasta 11 km/h. Este escenario es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, salvo por el posible incremento de nubes en intervalos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

En la tarde, las condiciones climáticas seguirán con el cielo predominantemente parcialmente nuboso. Se pronostican temperaturas que oscilen alrededor de los 22.4°C. Hacia la noche, el cielo clarecerá un poco, sin embargo, la temperatura descenderá hacia marcas más frescas, acercándose nuevamente a los 8.5°C. No habrá precipitaciones previstas ni cambios significativos en el viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 21 de febrero de 2026

Hoy, el sol saldrá a las 08:06 y se pondrá a las 18:35, ofreciendo un día moderadamente largo para los tucumanos. Estos datos son relevantes para quienes buscan disfrutar de este sábado con actividades diurnas.