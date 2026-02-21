Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este sábado 21 de febrero de 2026
Clima en Tucumán
Pronóstico del tiempo en Tucumán
Hoy en Tucumán, el clima estará predominantemente parcialmente nuboso por la mañana. Las temperaturas comenzarán desde una mínima de 8.5°C y podrán alcanzar los 22.4°C hacia el mediodía. Aunque no se pronostica precipitaciones, la humedad relativa será elevada, con un porcentaje máximo de 80%. Los vientos soplarán levemente con una velocidad de hasta 11 km/h. Este escenario es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, salvo por el posible incremento de nubes en intervalos.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán
En la tarde, las condiciones climáticas seguirán con el cielo predominantemente parcialmente nuboso. Se pronostican temperaturas que oscilen alrededor de los 22.4°C. Hacia la noche, el cielo clarecerá un poco, sin embargo, la temperatura descenderá hacia marcas más frescas, acercándose nuevamente a los 8.5°C. No habrá precipitaciones previstas ni cambios significativos en el viento.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 21 de febrero de 2026
Hoy, el sol saldrá a las 08:06 y se pondrá a las 18:35, ofreciendo un día moderadamente largo para los tucumanos. Estos datos son relevantes para quienes buscan disfrutar de este sábado con actividades diurnas.