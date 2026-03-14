Hoy el clima en Corrientes estará caracterizado por un amanecer fresco con temperaturas mínimas que rondarán en torno a los 8.2°C durante la mañana. Se esperan cielos parcialmente nubosos, pero no se pronostican precipitaciones. La humedad relativa estará en torno al 94%, brindando una atmósfera algo densa. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 9 km/h, proporcionando una brisa suave.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

A medida que avance el día, las temperaturas ascenderán hasta alcanzar máximas de 18.8°C durante la tarde. Aunque el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, no se espera lluvia, por lo que será una buena oportunidad para actividades al aire libre. La sensación térmica se mantendrá agradable, debido a la continuidad de las suaves brisas del día.

No olvides mantenerse hidratado y llevar una chaqueta ligera para la tarde.