Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 14 de marzo de 2026
Clima Diario
En San Juan, el clima se presentará con condiciones variables durante la mañana de hoy. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 9.2°C, con un cielo parcialmente cubierto. El día comenzará sin precipitaciones significativas, pero una leve brisa puede ser percibida.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
Durante la tarde y noche, las condiciones del tiempo en San Juan se mantendrán similares. Las temperaturas máximas alcanzarán los 20.4°C, ideal para actividades al aire libre. Aunque el cielo estará en su mayoría claro, no se esperan eventos climáticos extremos. La humedad se mantendrá alrededor del 45%, proporcionando un ambiente confortable.
“Las condiciones del viento serán favorables, con ráfagas máximas de hasta 11 km/h, asegurando un día tranquilo en todas las actividades al aire libre”.