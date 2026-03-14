En San Juan, el clima se presentará con condiciones variables durante la mañana de hoy. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 9.2°C, con un cielo parcialmente cubierto. El día comenzará sin precipitaciones significativas, pero una leve brisa puede ser percibida.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y noche, las condiciones del tiempo en San Juan se mantendrán similares. Las temperaturas máximas alcanzarán los 20.4°C, ideal para actividades al aire libre. Aunque el cielo estará en su mayoría claro, no se esperan eventos climáticos extremos. La humedad se mantendrá alrededor del 45%, proporcionando un ambiente confortable.

“Las condiciones del viento serán favorables, con ráfagas máximas de hasta 11 km/h, asegurando un día tranquilo en todas las actividades al aire libre”.