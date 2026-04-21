Después de la lluvia, sale el sol: cuándo será el día más caluroso de la semana, ideal para realizar actividades al aire libre
Según el SMN, el pronóstico para esta semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indica días cambiantes, pero sin temperaturas extremas. El clima extendido, en la nota.
El pronóstico extendido para la semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anticipa que se vienen días con condiciones variables, aunque sin extremos térmicos marcados. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas se mantendrán con máximas que estarán entre los 20°C y 23°C y mínimas que descenderán hasta los 12°C.
En este contexto, el martes 21 y el viernes 24 se perfilan como los días más calurosos de la semana, con una temperatura máxima prevista de 23°C. El inicio del período estará marcado por lluvias y tormentas aisladas, pero con el correr de los días el tiempo tenderá a estabilizarse, dando paso a jornadas mayormente soleadas o con nubosidad variable hacia el fin de semana.
En resumen, el día más caluroso y agradable de la semana será el próximo viernes 24 de abril, que tendrá una máxima de 24 grados y una mínima de 15, ideal para hacer actividades al aire libre.
Pronóstico extendido: cómo sigue el tiempo esta semana
- Martes 21 de abril: temperatura mínima de 19 °C y máxima de 23 °C. Se esperan lluvias y tormentas durante todo el día. Además, el viento soplará a 22 kilómetros por hora.
- Miércoles 22 de abril: mínima de 12 °C y máxima de 21 °C con cielo parcialmente nublado durante gran parte de la jornada. No se esperan lluvias.
- Jueves 23 de abril: temperatura mínima de 13 °C y máxima de 22 °C. Cielo algo nublado y sin lluvias.
- Viernes 24 de abril: mínima de 15 °C y máxima de 23 °C. No se esperan lluvias y el cielo estará ligeramente nublado.
- Sábado 25 de abril: mínima de 15 °C y máxima de 23 °C. No se esperan lluvias y el cielo estará mayormente nublado.