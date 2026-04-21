Clima, verano, primavera. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

El pronóstico extendido para la semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anticipa que se vienen días con condiciones variables, aunque sin extremos térmicos marcados. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas se mantendrán con máximas que estarán entre los 20°C y 23°C y mínimas que descenderán hasta los 12°C.

En este contexto, el martes 21 y el viernes 24 se perfilan como los días más calurosos de la semana, con una temperatura máxima prevista de 23°C. El inicio del período estará marcado por lluvias y tormentas aisladas, pero con el correr de los días el tiempo tenderá a estabilizarse, dando paso a jornadas mayormente soleadas o con nubosidad variable hacia el fin de semana.

En resumen, el día más caluroso y agradable de la semana será el próximo viernes 24 de abril, que tendrá una máxima de 24 grados y una mínima de 15, ideal para hacer actividades al aire libre.

Clima en CABA. Foto: SMN

Pronóstico extendido: cómo sigue el tiempo esta semana