Este martes 21 de abril de 2026, en Chubut se anticipa un día con clima principalmente parcialmente nuboso. Por la mañana, las temperaturas serán frescas, con mínimas esperadas de alrededor de 7.3°C. Mientras tanto, la humedad alcanzará niveles de hasta 79%, proporcionándonos un día sin precipitaciones esperadas. Durante estas horas, los vientos soplarán a una velocidad promedio de 31 km/h, efecto importante a tener en cuenta para quienes salgan temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

En la tarde y noche, las condiciones meteorológicas mantendrán una tendencia similar. La temperatura máxima llegará a 14.7°C. Las condiciones nubosas persistirán, pero la probabilidad de lluvia sigue siendo prácticamente nula, asegurando que no habrá necesidad de un paraguas. Los vientos continuarán su curso, alcanzando ráfagas de hasta 52 km/h. Durante la noche, el enfriamiento será moderado, haciendo que el clima se sienta algo más frío.