Durante la mañana de este martes 21 de abril de 2026, Corrientes presenta un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comienzan desde los 8.2°C, proporcionando una sensación fresca al inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

A medida que avanza el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 18.8°C. Las condiciones continuarán con cielos parcialmente cubiertos y ráfagas de viento alcanzando velocidades de hasta 19 km/h.

Se recomienda estar al tanto de las variaciones del tiempo por cualquier cambio inesperado.