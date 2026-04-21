Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este martes 21 de abril de 2026
Clima Actual
Durante la mañana de este martes 21 de abril de 2026, Corrientes presenta un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comienzan desde los 8.2°C, proporcionando una sensación fresca al inicio del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
A medida que avanza el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 18.8°C. Las condiciones continuarán con cielos parcialmente cubiertos y ráfagas de viento alcanzando velocidades de hasta 19 km/h.
Se recomienda estar al tanto de las variaciones del tiempo por cualquier cambio inesperado.
Más leídas