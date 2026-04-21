En la mañana de hoy, se espera que Mendoza experimente un clima predominantemente nublado con temperaturas que comenzarán en los 6.6°C. A medida que el día avanza, el viento será una constante, con ráfagas alcanzando un máximo de hasta 13 km/h. La humedad del día se situará en torno al 37%, lo que proporcionará un ambiente relativamente seco y fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde, el mercurio podría ascender hasta los 17.5°C, siendo un día agradable para aquellos que deseen disfrutar al aire libre. Sin embargo, las condiciones nubosas podrían persistir, con un máximo de viento estimado en 22 km/h.

En la noche, el escenario climático no presentará cambios drásticos, manteniendo características similares a lo observado durante el día. La temperatura comenzará a descender nuevamente a medida que la noche avance, pero no se esperan precipitaciones significativas que puedan alterar la planificación de actividades nocturnas.

Es ideal preparar un abrigo ligero para las horas más frías del día, dado el moderado descenso de las temperaturas previstas hacia el anochecer.