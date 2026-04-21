Hoy en Río Negro, el clima se presentará con características de cielo parcialmente nuboso durante las primeras horas del día. Las temperaturas mínimas serán de aproximadamente 6.8°C, lo cual proporcionará un ambiente fresco en la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Para la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán similares, con temperaturas alcanzando un máximo de 17.1°C. Aunque los vientos tenderán a intensificarse ligeramente, mantendrán una velocidad media de alrededor de 22 km/h, lo que podrá generar una sensación de frescura adicional. Durante la noche, la temperatura irá descendiendo paulatinamente, manteniendo la sensación térmica agradable.

Este martes, la humedad relativa alcanzará un máximo del 82%, favoreciendo una atmósfera relativamente húmeda que podría condicionar las actividades al aire libre.

La combinación de estos factores sugiere que será un día óptimo para planear actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen medidas para resguardarse del frescor matutino.