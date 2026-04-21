En la mañana de hoy en Santiago Del Estero, el clima estará marcado por cielos parcialmente nublados. La temperatura mínima será de 9.5°C, esperando que el ambiente permanezca fresco a medida que avanza el día. Los vientos rondarán a una velocidad máxima de 12 km/h, lo que ofrecerá una ligera brisa para quienes salen temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Para la tarde y la noche, se prevé que las temperaturas alcancen un máximo de 22°C, mientras que la humedad se mantendrá en torno al 63%. A pesar de la ausencia de lluvias, el viento del sur continuará soplando ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 18 km/h.

Observaciones astronómicas: El sol salió hoy a las 08:04 y se espera que se ocultará a las 18:29. Esta noche, la luna entrará en una nueva fase con su salida programada para las 17:49, manteniéndose visible hasta las 07:32 de mañana.