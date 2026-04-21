Durante la mañana, el clima en Tucumán se presentará con un cielo parcialmente nublado y temperaturas que ascenderán gradualmente desde los 8.5°C. La humedad relativa máxima será del 80%. Los vientos soplarán desde el noreste a una velocidad de hasta 22 km/h, generando una sensación de frescura característica de la región en esta época del año.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

En la tarde, las temperaturas alcanzarán hasta un máximo de 22.4°C, con una humedad que se mantendrá en torno al 80%. Durante este periodo del día, los vientos continuarán con una velocidad promedio de 22 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Ya entrada la noche, el viento se mantendrá estable, pero las temperaturas comenzarán a descender lentamente, acercándose nuevamente a los 8.5°C hacia la medianoche. Se recomienda disfrutar del aire libre, aprovechando el cielo parcialmente despejado.