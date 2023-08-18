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La 10 de River tiene nuevo dueño: "Nacho" Fernández se la cedió a Lanzini

De esta forma pasará a usar la dorsal 26 que utilizó desde su llegada al club "millonario" en 2016 y hasta su venta al Atlético Mineiro en 2020.

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Manuel Lanzini, River. Foto: La Página Millonaria
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Ignacio “Nacho” Fernández, uno de los históricos del actual plantel de River Plate, le cedió la casaca número 10 al flamante refuerzo Manuel Lanzini. De esta forma pasará a usar la dorsal 26 que utilizó desde su llegada al club “millonario” en 2016 y hasta su venta al Atlético Mineiro en 2020.

Lanzini, quien podría jugar el domingo ante Argentinos Juniors, se volverá a poner la “10” que usó en la última etapa en River, cuando salió campeón con Ramón Diaz en 2014 y en su último partido, que fue el 27 de julio de 2014.

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Precisamente en ese encuentro, ante Ferro por la Copa Argentina en la ciudad de Salta, se produjo la la presentación de Marcelo Gallardo como entrenador de River y Lanzini fue el 10 del equipo. A la semana siguiente, el futbolista fue vendido al club Al-Jaazira de Emiratos Árabes Unidos.

Manuel Lanzini, River. Foto: archivo Infobae
Manuel Lanzini, River. Foto: archivo Infobae

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Resta saber qué camiseta utilizará Gonzalo Martínez cuando se incorpore, ya que con el dorsal número 10 el “Pity” logró el histórico tercer gol a Boca (3-1) en la final de la Copa Libertadores 2018 que se disputó en el Santiago Bernabeu de Madrid.

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Ramiro Funes Mori, quien usó la 38 en la Copa Libertadores de la era Gallardo, tendrá el dorsal 3, mientras que Facundo Colidio (que usó la 44 ante Inter de Porto Alegre) seguramente utilizará la que dejó libre Lucas Beltrán, o sea la camiseta número 18.

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Listo para el debut

El DT, Martín Demichelis, tiene fuera de la lista del parte médico a Enzo Pérez pero no recuperó a Leandro González Pírez, de cara al partido del domingo ante Argentinos Juniors en La Paternal, en el inicio de la Copa de la Liga Profesional de fútbol.

El capitán Enzo Pérez, quien se recuperó de un traumatismo lumbar, volvió a trabajar en los físico sin molestias y estará en la lista de convocados que se conocerá mañana, luego del entrenamiento en el estadio Más Monumental por la tarde.

Enzo Pérez, River Plate
Enzo Pérez, River Plate

Enzo Pérez, River Plate

González Pírez, en tanto, aún sufre de una metatarsitis y quedó descartado para jugar ante el “Bicho”, y será otra de las bajas del equipo por lesión, ya que en la semana se confirmó un esguince de rodilla de Paulo Díaz, quien estará afuera del equipo al menos un mes.

Así las cosas, Demichelis terminará de definir el equipo el sábado aunque se estima que jugará de arranque en la zaga central Ramiro Funes Mori, quien fue al banco de suplentes en los dos partidos de Copa Libertadores -ante Inter de Porto Alegre, en donde River fue eliminado por penales- pero no ingresó.

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