Festeja Gallardo: un campeón del mundo prepara su vuelta para el próximo partido por Copa Libertadores

Gonzalo Montiel, River. Foto: NA / Juan Foglia

El lateral derecho Gonzalo Montiel podría reaparecer el próximo martes, cuando River enfrente a Barcelona de Guayaquil por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. El oriundo de Virrey del Pino transita la última etapa de recuperación tras el desgarro en el sóleo izquierdo que sufrió en el encuentro ante Riestra el pasado 15 de marzo.

Aunque los plazos habituales para este tipo de lesiones se han cumplido, Montiel aún no ha alcanzado su mejor estado físico por lo que todavía está al margen del esquema del entrenador Marcelo Gallardo.

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Qué otros jugadores recupera el Muñeco

Por su parte, Fabricio Bustos, actual reemplazo del lateral titular, ha demostrado buen rendimiento con tres partidos consecutivos como titular, pero Gallardo está ansioso por recuperar a Montiel debido al aporte diferencial que puede ofrecer en la cancha.

La expectativa está puesta en que “Cachete” pueda estar listo para el duelo del 8 de abril. En caso de que los entrenamientos previos evidencien que está en óptimas condiciones y sin molestias, se espera que recupere su lugar en el once inicial.

Marcelo Gallardo, River. Foto: NA / Juan Foglia

Marcelo Gallardo, River. Foto: NA / Juan Foglia

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En paralelo, Giuliano Galoppo también enfrenta un proceso de recuperación, aunque su situación es distinta: presentó molestias en la cicatriz de un desgarro previo, lo que generó preocupación, pero sin indicios de una recaída. Se estima que Galoppo también podría estar disponible para el partido ante Barcelona.

El objetivo inmediato es consolidarse en la Libertadores, y el regreso de figuras como Montiel puede ser clave para lograrlo. Las próximas horas serán determinantes para confirmar si el lateral estará nuevamente disponible para el desafío internacional.