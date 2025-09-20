Lionel Scaloni y su fanatismo por Boca: la biografía oficial revela quién era su ídolo cuando era chico

Escrito por el periodista Diego Borinsky, el libro cuenta intimidades del laureado DT relatadas en cien relatos que muestran aspectos poco conocidos de su historia.

Lionel Scaloni. Foto: NA

En los últimos años, Lionel Scaloni entró en la sala grande del fútbol argentino tras conformar una de las mejores selecciones de la historia. En medio de su salto a la escena principal, salió a la venta la biografía oficial del DT multicampeón.

Escrito por el periodista Diego Borinsky, el libro cuenta intimidades de Scaloni relatadas en cien relatos que muestran aspectos poco conocidos de su historia, entre ellos, su fanatismo por Boca Juniors.

Salió la biografía de Lionel Scaloni. Video: Instagram @penguinlibrosar

Quién era el jugador de Boca que era ídolo de Lionel Scaloni

Si bien el entrenador contó en varias oportunidades que de chico era hincha del “Xeneize” y que luego comenzó a simpatizar por Newell’s, hay varios pormenores que se desconocen sobre su amor por la azul y oro.

En la biografía, Carlos Barulich, uno de los entrevistados por Borinsky, relata: “Lionel y Mauro (su hermano) eran, los dos, hinchas de Boca y querían ir a ver los partidos a La Bombonera. Como vivían lejos, yo les sacaba las entradas para los partidos, pero las compraban, eh, no me mangueaban para nada, y nos encontrábamos los domingos a la mañana en un bar cerca de casa, en Agüero y Las Heras, que también me quedaba cerca de ATC. Nos juntábamos en el café, les daba las entradas, me pagaban, charlábamos un rato, y yo me iba para el canal”.

Lionel Scaloni era hincha de Boca de chiquito. Foto: "Scaloni: biografía oficial", de Diego Borinsky / X @MarianoAbrach

Pero no todo queda ahí, el libro recoge unas declaraciones del propio Scaloni, quien expresa que se hizo hincha de Boca “por el abuelo Deolindo” y señala: “Mi viejo nos llevaba a ver a Boca siendo de River, porque si nos veía felices, él también lo estaba, aunque tampoco era fanático. A veces nos compraba las entradas Barulich, y otras nos metíamos de colados, por un amigo que tenía mi viejo en la puerta de la popular del Riachuelo, y nos hacía pasar”.

En otra parte del texto, el entrenador cuenta quién era su ídolo del cuadro “Xeneize”: “Estuve en La Bombonera el día del gol de (Claudio) Benetti, cuando Boca fue campeón, en el 92. Mi ídolo de chico era (Blas) Giunta porque yo corría y metía como loco, toda la vida hice la de ir al piso a barrer, era una jugada típica mía y, en esa época, Giunta era un símbolo”, expresa.

Lionel Scaloni era hincha de Boca de chiquito. Foto: "Scaloni: biografía oficial", de Diego Borinsky / X @MarianoAbrach

Y añade: “Fabián Carrizo también metía como loco, admiraba a los dos. El Toti Iglesias era otro que me gustaba mucho, por su manera de jugar y porque usaba el pelo largo como yo”.

Cuánto cuesta la biografía oficial de Lionel Scaloni

El libro cuenta con 544 páginas, fue editado por Penguin y se vende a $28.000. Es importante recordar que la recaudación de las ventas serán donados a diferentes fundaciones y asociaciones argentinas sin fines de lucro.