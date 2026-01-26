La ilusión de Franco Colapinto tras los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona: “Es lo que necesitaba”
El piloto argentino destacó el rendimiento inicial del nuevo Alpine A526 y se mostró entusiasmado de cara a su primera temporada completa como titular en la máxima categoría, que comenzará el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.
Franco Colapinto cerró este lunes la primera jornada de los tests de pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona (España) con sensaciones positivas, más allá de un inconveniente técnico que lo obligó a detenerse en pista.
El piloto argentino destacó el rendimiento inicial del nuevo Alpine A526 y se mostró entusiasmado de cara a su primera temporada completa como titular en la categoría, que empezará el domingo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.
En declaraciones al sitio oficial de la F1, Colapinto subrayó la importancia de poder realizar su primera pretemporada completa: “Es lo que necesitaba. Con este kilometraje y estas vueltas, todo el aprendizaje al inicio de la temporada es muy útil”.
Además, valoró el trabajo del equipo en Enstone para poner el auto en pista bajo un calendario ajustado.
El bonaerense explicó que el A526 presenta diferencias importantes respecto al modelo anterior, especialmente en la gestión de la energía y el comportamiento de los neumáticos, ahora más angostos.
“La técnica cambia un poco y tenemos que adaptarnos también en la forma de conducir y de trabajar con la puesta a punto”, indicó el pilarense.
Colapinto, que debutó en la F1 como reemplazo en 2024 con Williams y corrió en 2025 con Alpine, señaló que el nuevo reglamento obliga al equipo a ajustar su filosofía de trabajo: “Tenemos muchas cosas que aprender y entender”.
De cara al inicio del campeonato, el argentino puso el foco en Melbourne: “Mientras trabajemos bien con el equipo, podremos tener buenos resultados. El enfoque está en nosotros mismos y en sacar el máximo provecho de cada vuelta en la pista”.
Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01:00
- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00:00
- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04:00
- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02:00
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12:00
- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14:00
- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17:00
- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17:00
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00