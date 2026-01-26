La ilusión de Franco Colapinto tras los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona:

Franco Colapinto en Alpine, 2026. Foto: X AlpineF1Team

Franco Colapinto cerró este lunes la primera jornada de los tests de pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona (España) con sensaciones positivas, más allá de un inconveniente técnico que lo obligó a detenerse en pista.

El piloto argentino destacó el rendimiento inicial del nuevo Alpine A526 y se mostró entusiasmado de cara a su primera temporada completa como titular en la categoría, que empezará el domingo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.

En declaraciones al sitio oficial de la F1, Colapinto subrayó la importancia de poder realizar su primera pretemporada completa: “Es lo que necesitaba. Con este kilometraje y estas vueltas, todo el aprendizaje al inicio de la temporada es muy útil”.

Franco Colapinto, piloto de la escudería Alpine de la Fórmula 1. Foto: X @F1

Además, valoró el trabajo del equipo en Enstone para poner el auto en pista bajo un calendario ajustado.

El bonaerense explicó que el A526 presenta diferencias importantes respecto al modelo anterior, especialmente en la gestión de la energía y el comportamiento de los neumáticos, ahora más angostos.

“La técnica cambia un poco y tenemos que adaptarnos también en la forma de conducir y de trabajar con la puesta a punto”, indicó el pilarense.

El nuevo monoplaza de Alpine que conducirá Franco Colapinto en 2026. Foto: X AlpineF1Team

Colapinto, que debutó en la F1 como reemplazo en 2024 con Williams y corrió en 2025 con Alpine, señaló que el nuevo reglamento obliga al equipo a ajustar su filosofía de trabajo: “Tenemos muchas cosas que aprender y entender”.

De cara al inicio del campeonato, el argentino puso el foco en Melbourne: “Mientras trabajemos bien con el equipo, podremos tener buenos resultados. El enfoque está en nosotros mismos y en sacar el máximo provecho de cada vuelta en la pista”.

Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026