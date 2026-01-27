Franco Colapinto a bordo del Alpine A526. Foto: X @F1

Franco Colapinto participó este lunes de las pruebas de pretemporada en Barcelona, en lo que marca el primer paso en la Fórmula 1 de 2026. Sin embargo, el calendario del argentino no se detiene y antes de la primera carrera aparece otra importante actividad.

El piloto de Alpine volverá a participar de una prueba de pretemporada, que será la antesala del primer fin de semana del campeonato de F1.

La primera jornada de Franco Colapinto al mando del nuevo Alpine. Video: Instagram.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en Fórmula 1

Luego de los test de España, llega el turno de las pruebas en Baréin, que se desarrollarán entre el 11 y 13 de febrero en Medio Oriente. La diferencia con lo ocurrido en Europa es que esta actividad será abierta, por lo que puede que haya transmisión y mayor información a mano.

Franco Colapinto será uno de los pilotos en participar, en el marco de las mejoras que espera Alpine para la temporada 2026.

Según confirmó la FIA, la pretemporada 2026 se extenderá por 11 días, casi el doble de lo habitual, debido a la implementación del nuevo reglamento técnico. El primer bloque se está llevando a cabo en Barcelona, del 26 al 30 de enero, en sesiones cerradas y sin transmisión, destinadas a detectar fallas iniciales y evaluar el comportamiento de los nuevos monoplazas sin exponer información sensible.

La actividad de Colapinto en las pruebas de pretemporada en España

En ese contexto, Colapinto vivió una jornada intensa durante los test en Montmeló, cuando su Alpine A526 quedó detenido en pista y obligó a neutralizar la sesión con bandera roja. El inconveniente no pasó a mayores: el piloto argentino regresó por sus propios medios a boxes, continuó el programa previsto y cerró el día con un balance positivo, completando 60 vueltas y registrando tiempos que lo ubicaron tercero entre los autos presentes.

Lejos de quedar condicionado por el contratiempo, el pilarense mostró una evolución constante a lo largo de la jornada, mejorando sus registros entre la sesión matutina y la vespertina, mientras se adaptaba a un auto completamente nuevo y a las exigencias aerodinámicas del reglamento 2026.

El Alpine A526 de Franco Colapinto. Foto: X @F1

Desde la escudería francesa minimizaron la situación y remarcaron que se trató de un problema menor, habitual en jornadas enfocadas en la fiabilidad y la recolección de datos.

Luego de las pruebas en Baréin —que tendrán una segunda tanda del 18 al 20 de febrero— Colapinto y Alpine apuntarán de lleno al inicio oficial de la temporada. La Fórmula 1 2026 comenzará con el Gran Premio de Australia, que se disputará del 6 al 8 de marzo en Melbourne, marcando el primer fin de semana competitivo del año y el verdadero punto de partida para el proyecto del argentino en la máxima categoría.