Fórmula 1, automovilismo, Bahrein, Reuters

Se acerca el comienzo de la temporada 2026 de Fórmula 1 y una mala noticia llegó para los equipos, en el marco de los bombardeos en Medio Oriente. Unas pruebas fundamentales para el futuro de las escuderías tenía que desarrollarse en Bahréin, aunque finalmente hubo cambio de planes.

Durante este sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, Pirelli, el proveedor oficial de neumáticos de la categoría, tenía pactado realizar pruebas en el Circuito Internacional de Bahréin. Sin embargo, la marca italiana optó por cancelar sus actividades, ya que se dieron ataques en las cercanías del predio.

Neumáticos de marca Pirelli.

Cabe mencionar que un misil balístico lanzado por Irán golpeó a solo 20 kilómetros del circuito, ya que atacaron la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos.

Desde Pirelli, aclararon que “todo el personal de Pirelli que se encuentra actualmente en Manama se encuentra a salvo en sus hoteles. La compañía está trabajando para garantizar su seguridad y organizar su regreso a Italia y el Reino Unido lo antes posible”.

Los equipos McLaren y Mercedes serían los protagonistas de las pruebas de este fin de semana, que ocurren a solo una semana de que comience de manera oficial la temporada. Esto marca que también contaban con personal y representantes en la zona, en el marco de nuevas actividades.

El McLaren para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Foto: X @F1

Mensaje de F1 tras los ataques en Medio Oriente

Formula One Management publicó un breve comunicado que fue enviado a PlanetF1, donde indicaron que siguen “en estrecha colaboración con las autoridades pertinentes” acerca de las novedades en la región.

De todos modos, llevaron tranquilidad a los fanáticos de la categoría, ante el inicio de la temporada. “Nuestras próximas tres carreras son en Australia, China y Japón, no en Medio Oriente. Esas carreras no se realizarán hasta dentro de varias semanas” detallaron las autoridades.

Gran Premio de Qatar 2025 de Fórmula 1. Foto: EFE

Las carreras de Fórmula 1 en Medio Oriente durante 2026