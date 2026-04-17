Boca Juniors vs. River Plate; Superclásico. Foto: X @AFA

Boca Juniors llega al Superclásico con la confianza en alza tras una sólida actuación internacional, pero con una mochila estadística que no pasa desapercibida puertas adentro. Aunque el equipo de la Ribera mostró carácter en la Copa Libertadores, los números recientes frente a los denominados “grandes” del fútbol argentino generan inquietud en la previa del duelo más esperado del país.

El partido ante River, que se disputará en el estadio Monumental, no solo representa una nueva edición del clásico más importante de la Argentina, sino también una prueba clave para medir el momento real del equipo en competencias de máxima exigencia.

Un dato que preocupa: Boca y su bajo rendimiento ante rivales grandes

En los últimos encuentros frente a River, Racing, Independiente y San Lorenzo, Boca arrastra una estadística negativa difícil de ignorar. En sus 12 partidos más recientes ante estos equipos, el Xeneize logró apenas una sola victoria, un registro que contrasta con su historia y su tradicional fortaleza en este tipo de compromisos.

Ese único triunfo se dio frente a River en La Bombonera, en el Torneo Clausura 2025. Desde entonces, los resultados fueron esquivos: derrotas como visitante, empates en casa y eliminaciones que marcaron el pulso de la temporada pasada.

Boca Juniors vs. Universidad Católica de Chile. Foto: NA.

El Monumental, un desafío adicional

Jugar en Núñez siempre representa un obstáculo extra para cualquier rival, y para Boca no es la excepción. En ese escenario, el margen de error se reduce y la presión del contexto suele tener un peso decisivo. El equipo sabe que mejorar su rendimiento fuera de casa frente a rivales directos es una de las materias pendientes más urgentes.

Además, el Superclásico aparece como un termómetro clave no solo para la tabla, sino también para evaluar el carácter competitivo del plantel y el proyecto futbolístico a largo plazo.

Un balance que se arrastra desde 2019

Si se amplía el foco y se analizan los clásicos disputados desde 2019 en adelante, los números refuerzan la preocupación. En ese período, Boca disputó 49 partidos contra los principales equipos del país y consiguió solo 11 triunfos, con una alta cantidad de empates y varias derrotas en instancias decisivas.

Racing, River, Independiente y San Lorenzo han sido protagonistas recurrentes de esos cruces, dejando un saldo irregular que incluyó eliminaciones directas en torneos locales y finales de ciclos técnicos que marcaron etapas dentro del club.

Boca; River; Superclásico. Foto: NA

¿Puede este Boca cambiar la historia?

Pese a los antecedentes, el presente ofrece señales alentadoras. El funcionamiento colectivo mostró mejoras, algunos jugadores ofensivos atraviesan un buen momento y el envión de la competencia internacional puede ser un factor anímico clave. El desafío estará en trasladar ese nivel a un partido cargado de tensión emocional y exigencia táctica.

El Superclásico no solo definirá tres puntos: puede significar un punto de inflexión. Ganar en el Monumental permitiría cortar una racha incómoda, reforzar la confianza del grupo y enviar un mensaje fuerte al resto del fútbol argentino.

Más que estadísticas, una prueba de carácter

Aunque los números pesan y la historia reciente marca un camino cuesta arriba, el fútbol suele ofrecer oportunidades para redefinir tendencias. Boca sabe que los clásicos no se explican solo con estadísticas, pero también es consciente de que necesita dar un golpe sobre la mesa.

El domingo, en Núñez, el Xeneize tendrá la chance de transformar una preocupación en impulso. Y en partidos como este, una sola noche puede cambiar todo.