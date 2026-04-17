Santiago Beltrán y Leandro Brey debutan en el Superclásico. Foto: Instagram @santiagobeltran._ y @leandrobrey12

“Cada Superclásico es un partido aparte”. Estas palabras suelen repetirse entre hinchas y jugadores en la previa del encuentro entre los clubes más importantes de la Argentina. Si bien se trata de una “frase hecha”, no carece de sentido, porque cada cruce entre Boca y River tiene su propia historia con distintos protagonistas. En ese sentido, este domingo en el Monumental Santiago Beltrán y Leandro Brey quedarán en el centro de la escena.

Es que debido a las lesiones de Franco Armani y Agustín Marchesín, los jóvenes arqueros de 21 y 23 años respectivamente harán su debut en un Superclásico, una situación poco común pero que tiene un antecedente cercano.

Ambos se encontraron hace unos cinco meses, en el último Superclásico de Reserva por la semifinal del Torneo Proyección, que terminó terminó 2-0 para el Boca de Brey, con doblete de Iker Zufiaurre.

Cómo llega Santiago Beltrán a su debut en un Superclásico

Nacido el 4 de octubre en Buenos Aires, Santiago Beltrán es fruto de las inferiores del “Millonario”. A principios de 2023 firmó su primer contrato profesional y un año después lo extendió hasta diciembre de 2027.

Santiago Beltrán debuta en el Superclásico. Foto: Instagram @santiagobeltran._

A partir de la tendinitis en el tendón de Aquiles derecho que sufre Armani, el debut profesional de Beltrán llegó el 24 de enero de 2026. Fue frente a Barracas Central por la primera fecha de la Zona B del Torneo Apertura y terminó con el arco en cero.

A partir de entonces, el juvenil sorprendió a propios y extraños y respondió con altura ante la presión que significa defender un arco tan grande: en 16 partidos (13 por Torneo Apertura, 2 por Copa Sudamericana y 1 por Copa Argentina), el arquero de 21 años consiguió 9 vallas invictas y apenas recibió 10 goles.

Así llega Leandro Brey al Superclásico en el Monumental

Del otro lado estará Leandro Brey, cuyo recorrido en Primera es un poco más amplio que el de Beltrán. Oriundo de Lomas de Zamora, el nacido el 21 de septiembre de 2002 llegó al “Xeneize” en 2022 proveniente de Los Andes.

Brey debutó oficialmente en Boca el 12 de abril de ese año nada menos que en la fase de grupos de la Copa Libertadores, cuando ingresó por Agustín Rossi ante Always Ready. Fue triunfo 2-0 con valla invicta.

Si bien no logró afianzarse en el arco “xeneize” y siembre tuvo delante un arquero “titular”, desde entonces acumuló 33 partidos, con 19 arcos en cero y la misma cantidad de goles recibidos.

Leandro Brey, especialista en penales. Foto: X @BocaJuniors

Pese a que este será el estreno de Brey ante River en Primera, el joven ya posee experiencia entre los demás grandes: en su historial aparecen dos triunfos ante San Lorenzo, uno frente a Racing y un empate contra Independiente.

Werner vs Centurión, el antecedente cercano

Una situación similar a la que tendrá lugar este domingo sucedió en el Superclásico de 2016, cuando Axel Werner y Augusto Batalla tuvieron su “bautismo de fuego” en Boca y River, respectivamente.

Werner, con 20 años, fue titular por la lesión en el hombro de Guillermo Sara, mientras que Batalla, con 19, ya venía consolidándose como el arquero titular del “Millonario” tras la salida de Marcelo Barovero.

El encuentro terminó 4-2 para los entonces dirigidos por Guillermo Barros Schelotto, con goles de Walter Bou, Carlos Tevez x2 y Ricardo Centurión para la visita; mientras que Sebastián Driussi y Lucas Alario marcaron en el local.