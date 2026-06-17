Mundial 2026: así será el cronograma y los horarios de la segunda fecha de la fase de grupos

Lionel Messi; Argentina vs. Argelia; Mundial 2026 Foto: EFE (Juan Ignacio Roncoroni)

La actividad en el Mundial 2026 continúa a un ritmo intenso y este jueves 18 de junio se pondrá en marcha la segunda fecha de la fase de grupos. Esta etapa de la máxima competencia del fútbol comenzará a perfilar a los posibles clasificados a los 16avos de final.

El primer encuentro de la jornada se disputará a las 13 entre República Checa y Sudáfrica, dos selecciones que debutaron con derrotas en el Grupo A. Los checos cayeron ante Corea del Sur, mientras que los sudafricanos fueron superados por México.

Más tarde, a las 16, Suiza se medirá con Bosnia y Herzegovina por el Grupo B. El conjunto suizo viene de dejar escapar el triunfo ante Qatar y buscará sumar de a tres para acomodarse en la tabla.

Argentina vs. Argelia; Mundial 2026 Foto: EFE (Juan Ignacio Roncoroni)

A las 19 será el turno de Canadá y Qatar, también por el Grupo B. Ambos equipos tuvieron un discreto inicio en el certamen y están obligados a conseguir un buen resultado para encaminar su clasificación.

La jornada se cerrará a las 22 con el duelo entre México y Corea del Sur. Ambos seleccionados tuvieron un gran arranque en la Copa del Mundo y este partido podría ser clave para definir al líder del Grupo A.

El cronograma y horarios de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026

Jueves 18 de junio

República Checa – Sudáfrica a las 13

Suiza – Bosnia y Herzegovina a las 16

Canadá – Qatar a las 19

México – Corea del Sur a las 22

Viernes 19 de junio

Estados Unidos – Australia a las 16

Escocia – Marruecos a las 19

Brasil – Haití a las 21:30

Sábado 20 de junio

Turquía – Paraguay a las 00:00

Países Bajos – Suecia a las 14

Alemania – Costa de Marfil a las 17

Ecuador – Curazao a las 21

Domingo 21 de junio

Túnez – Japón a la 1 de la madrugada

España – Arabia Saudita a las 13

Bélgica – Irán a las 16

Uruguay – Cabo Verde a las 19

Nueva Zelanda – Egipto a las 22

Lunes 22 de junio

Argentina – Austria a las 14

Francia – Irak a las 18

Noruega – Senegal a las 21

Argentina vs Argelia por el Grupo J del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Martes 23 de junio