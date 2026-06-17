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Mundial 2026: así será el cronograma y los horarios de la segunda fecha de la fase de grupos

La fase de grupos del Mundial entra en una etapa decisiva con el inicio de la segunda fecha, una jornada que comenzará este jueves y se extenderá durante los próximos días.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Lionel Messi; Argentina vs. Argelia; Mundial 2026
Lionel Messi; Argentina vs. Argelia; Mundial 2026 Foto: EFE (Juan Ignacio Roncoroni)
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La actividad en el Mundial 2026 continúa a un ritmo intenso y este jueves 18 de junio se pondrá en marcha la segunda fecha de la fase de grupos. Esta etapa de la máxima competencia del fútbol comenzará a perfilar a los posibles clasificados a los 16avos de final.

El primer encuentro de la jornada se disputará a las 13 entre República Checa y Sudáfrica, dos selecciones que debutaron con derrotas en el Grupo A. Los checos cayeron ante Corea del Sur, mientras que los sudafricanos fueron superados por México.

Más tarde, a las 16, Suiza se medirá con Bosnia y Herzegovina por el Grupo B. El conjunto suizo viene de dejar escapar el triunfo ante Qatar y buscará sumar de a tres para acomodarse en la tabla.

Argentina vs. Argelia; Mundial 2026 Foto: EFE (Juan Ignacio Roncoroni)

A las 19 será el turno de Canadá y Qatar, también por el Grupo B. Ambos equipos tuvieron un discreto inicio en el certamen y están obligados a conseguir un buen resultado para encaminar su clasificación.

La jornada se cerrará a las 22 con el duelo entre México y Corea del Sur. Ambos seleccionados tuvieron un gran arranque en la Copa del Mundo y este partido podría ser clave para definir al líder del Grupo A.

El cronograma y horarios de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026

Jueves 18 de junio

  • República Checa – Sudáfrica a las 13
  • Suiza – Bosnia y Herzegovina a las 16
  • Canadá – Qatar a las 19
  • México – Corea del Sur a las 22

Viernes 19 de junio

  • Estados Unidos – Australia a las 16
  • Escocia – Marruecos a las 19
  • Brasil – Haití a las 21:30

Sábado 20 de junio

  • Turquía – Paraguay a las 00:00
  • Países Bajos – Suecia a las 14
  • Alemania – Costa de Marfil a las 17
  • Ecuador – Curazao a las 21

Domingo 21 de junio

  • Túnez – Japón a la 1 de la madrugada
  • España – Arabia Saudita a las 13
  • Bélgica – Irán a las 16
  • Uruguay – Cabo Verde a las 19
  • Nueva Zelanda – Egipto a las 22

Lunes 22 de junio

  • Argentina – Austria a las 14
  • Francia – Irak a las 18
  • Noruega – Senegal a las 21
Argentina vs Argelia por el Grupo J del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Martes 23 de junio

  • Jordania – Argelia a las 00:00
  • Portugal – Uzbekistán a las 14
  • Inglaterra – Ghana a las 17
  • Panamá – Croacia a las 20
  • Colombia – República Democrática del Congo a las 23
Mundial 2026Selección ArgentinaFase de grupos
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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