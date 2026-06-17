Mundial 2026: así será el cronograma y los horarios de la segunda fecha de la fase de grupos

La actividad en el Mundial 2026 continúa a un ritmo intenso y este jueves 18 de junio se pondrá en marcha la segunda fecha de la fase de grupos. Esta etapa de la máxima competencia del fútbol comenzará a perfilar a los posibles clasificados a los 16avos de final.
El primer encuentro de la jornada se disputará a las 13 entre República Checa y Sudáfrica, dos selecciones que debutaron con derrotas en el Grupo A. Los checos cayeron ante Corea del Sur, mientras que los sudafricanos fueron superados por México.
Más tarde, a las 16, Suiza se medirá con Bosnia y Herzegovina por el Grupo B. El conjunto suizo viene de dejar escapar el triunfo ante Qatar y buscará sumar de a tres para acomodarse en la tabla.
A las 19 será el turno de Canadá y Qatar, también por el Grupo B. Ambos equipos tuvieron un discreto inicio en el certamen y están obligados a conseguir un buen resultado para encaminar su clasificación.
La jornada se cerrará a las 22 con el duelo entre México y Corea del Sur. Ambos seleccionados tuvieron un gran arranque en la Copa del Mundo y este partido podría ser clave para definir al líder del Grupo A.
El cronograma y horarios de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026
Jueves 18 de junio
- República Checa – Sudáfrica a las 13
- Suiza – Bosnia y Herzegovina a las 16
- Canadá – Qatar a las 19
- México – Corea del Sur a las 22
Viernes 19 de junio
- Estados Unidos – Australia a las 16
- Escocia – Marruecos a las 19
- Brasil – Haití a las 21:30
Sábado 20 de junio
- Turquía – Paraguay a las 00:00
- Países Bajos – Suecia a las 14
- Alemania – Costa de Marfil a las 17
- Ecuador – Curazao a las 21
Domingo 21 de junio
- Túnez – Japón a la 1 de la madrugada
- España – Arabia Saudita a las 13
- Bélgica – Irán a las 16
- Uruguay – Cabo Verde a las 19
- Nueva Zelanda – Egipto a las 22
Lunes 22 de junio
- Argentina – Austria a las 14
- Francia – Irak a las 18
- Noruega – Senegal a las 21
Martes 23 de junio
- Jordania – Argelia a las 00:00
- Portugal – Uzbekistán a las 14
- Inglaterra – Ghana a las 17
- Panamá – Croacia a las 20
- Colombia – República Democrática del Congo a las 23