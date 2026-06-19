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Agenda Mundial 2026: todos los partidos del viernes 19 de junio de los grupos C y D, horarios y dónde verlos

Estados Unidos, Brasil y Marruecos protagonizan una nueva jornada cargada de fútbol en la Copa del Mundo. Los horarios y datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Mundial 2026, Estados Unidos vs. Paraguay.
Mundial 2026, Estados Unidos vs. Paraguay. Foto: REUTERS
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La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 sigue su curso y el anfitrión Estados Unidos es protagonista enfrentando a Australia. Además, Marruecos y Brasil se disputan el Grupo C ante Escocia y Haití, respectivamente. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este viernes 19 de junio

Este viernes 19 de junio juegan Estados Unidos vs Australia por el Grupo D y Escocia vs Marruecos y Brasil vs Haití por el Grupo C.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

  • Estados Unidos vs Australia - 16:00hs - Seattle Stadium
  • Escocia vs Marruecos - 19:00 - Boston Stadium
  • Brasil vs Haití - 21:30 - Philadelphia Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

  • Estados Unidos vs Australia:  TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Escocia vs Marruecos: Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Brasil vs Haití: TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
Estados Unidos vs Paraguay por el Grupo D del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Cómo está conformado el Grupo C del Mundial 2026

El Grupo C del Mundial 2026 está conformado por Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Cómo fue la primera fecha del Grupo C

En la primera fecha, Brasil y Marruecos empataron 1 a 1, mientras que Escocia le ganó 1 a 0 a Haití.

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Cómo está la tabla del Grupo C

  1. Escocia: 3 pts
  2. Brasil: 1 pts
  3. Marruecos: 1 pts
  4. Haití: 0 pts

Próximos partidos del Grupo C en el Mundial 2026

La próxima fecha del Grupo C del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:

Fecha 3

  • Marruecos vs Haití: miércoles 24 de junio a las 19:00hs en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta
  • Escocia vs Brasil: miércoles 24 de junio a las 19:00hs en el Hard Rock Stadium de Miami

Cómo está conformado el Grupo D del Mundial 2026

El Grupo D del Mundial 2026 está conformado por Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía.

Cómo fue la primera fecha del Grupo D

En la primera fecha, Estados Unidos goleó 4 a 1 a Paraguay, mientras que Australia le ganó 2 a 0 a Turquía.

Cómo está la tabla del Grupo D

  1. Estados Unidos: 3 pts
  2. Australia: 3 pts
  3. Paraguay: 0 pts
  4. Turquía: 0 pts

Próximos partidos del Grupo D en el Mundial 2026

La próxima fecha del Grupo D del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:

Fecha 2

  • Turquía vs Paraguay: sábado 20 de junio a las 00:00hs en el Levi’s Stadium de San Francisco

Fecha 3

  • Paraguay vs Australia: jueves 25 de junio a las 23:00hs en el Levi’s Stadium de San Francisco
  • Turquía vs Estados Unidos: jueves 25 de junio a las 23:00hs en el Los Angeles Stadium de California

Enterate de todas las novedades, resultados y curiosidades del Mundial 2026 en Canal 26

Mundial 2026
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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