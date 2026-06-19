Agenda Mundial 2026: todos los partidos del viernes 19 de junio de los grupos C y D, horarios y dónde verlos

Mundial 2026, Estados Unidos vs. Paraguay. Foto: REUTERS

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 sigue su curso y el anfitrión Estados Unidos es protagonista enfrentando a Australia. Además, Marruecos y Brasil se disputan el Grupo C ante Escocia y Haití, respectivamente. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este viernes 19 de junio

Este viernes 19 de junio juegan Estados Unidos vs Australia por el Grupo D y Escocia vs Marruecos y Brasil vs Haití por el Grupo C.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

Estados Unidos vs Australia - 16:00hs - Seattle Stadium

Escocia vs Marruecos - 19:00 - Boston Stadium

Brasil vs Haití - 21:30 - Philadelphia Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

Estados Unidos vs Australia : TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Escocia vs Marruecos : Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Brasil vs Haití: TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Estados Unidos vs Paraguay por el Grupo D del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Cómo está conformado el Grupo C del Mundial 2026

El Grupo C del Mundial 2026 está conformado por Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Cómo fue la primera fecha del Grupo C

En la primera fecha, Brasil y Marruecos empataron 1 a 1, mientras que Escocia le ganó 1 a 0 a Haití.

Cómo está la tabla del Grupo C

Escocia: 3 pts Brasil: 1 pts Marruecos: 1 pts Haití: 0 pts

Próximos partidos del Grupo C en el Mundial 2026

La próxima fecha del Grupo C del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:

Fecha 3

Marruecos vs Haití: miércoles 24 de junio a las 19:00hs en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta

Escocia vs Brasil: miércoles 24 de junio a las 19:00hs en el Hard Rock Stadium de Miami

Cómo está conformado el Grupo D del Mundial 2026

El Grupo D del Mundial 2026 está conformado por Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía.

Cómo fue la primera fecha del Grupo D

En la primera fecha, Estados Unidos goleó 4 a 1 a Paraguay, mientras que Australia le ganó 2 a 0 a Turquía.

Cómo está la tabla del Grupo D

Estados Unidos: 3 pts Australia: 3 pts Paraguay: 0 pts Turquía: 0 pts

Próximos partidos del Grupo D en el Mundial 2026

La próxima fecha del Grupo D del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:

Fecha 2

Turquía vs Paraguay: sábado 20 de junio a las 00:00hs en el Levi’s Stadium de San Francisco

Fecha 3

Paraguay vs Australia: jueves 25 de junio a las 23:00hs en el Levi’s Stadium de San Francisco

Turquía vs Estados Unidos: jueves 25 de junio a las 23:00hs en el Los Angeles Stadium de California

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