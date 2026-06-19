Agenda Mundial 2026: todos los partidos del viernes 19 de junio de los grupos C y D, horarios y dónde verlos

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 sigue su curso y el anfitrión Estados Unidos es protagonista enfrentando a Australia. Además, Marruecos y Brasil se disputan el Grupo C ante Escocia y Haití, respectivamente. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.
Mundial 2026: quién juega este viernes 19 de junio
Este viernes 19 de junio juegan Estados Unidos vs Australia por el Grupo D y Escocia vs Marruecos y Brasil vs Haití por el Grupo C.
Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios
- Estados Unidos vs Australia - 16:00hs - Seattle Stadium
- Escocia vs Marruecos - 19:00 - Boston Stadium
- Brasil vs Haití - 21:30 - Philadelphia Stadium
Dónde ver en vivo el Mundial 2026
- Estados Unidos vs Australia: TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
- Escocia vs Marruecos: Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
- Brasil vs Haití: TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
Cómo está conformado el Grupo C del Mundial 2026
El Grupo C del Mundial 2026 está conformado por Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
Cómo fue la primera fecha del Grupo C
En la primera fecha, Brasil y Marruecos empataron 1 a 1, mientras que Escocia le ganó 1 a 0 a Haití.
Cómo está la tabla del Grupo C
- Escocia: 3 pts
- Brasil: 1 pts
- Marruecos: 1 pts
- Haití: 0 pts
Próximos partidos del Grupo C en el Mundial 2026
La próxima fecha del Grupo C del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:
Fecha 3
- Marruecos vs Haití: miércoles 24 de junio a las 19:00hs en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta
- Escocia vs Brasil: miércoles 24 de junio a las 19:00hs en el Hard Rock Stadium de Miami
Cómo está conformado el Grupo D del Mundial 2026
El Grupo D del Mundial 2026 está conformado por Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía.
Cómo fue la primera fecha del Grupo D
En la primera fecha, Estados Unidos goleó 4 a 1 a Paraguay, mientras que Australia le ganó 2 a 0 a Turquía.
Cómo está la tabla del Grupo D
- Estados Unidos: 3 pts
- Australia: 3 pts
- Paraguay: 0 pts
- Turquía: 0 pts
Próximos partidos del Grupo D en el Mundial 2026
La próxima fecha del Grupo D del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:
Fecha 2
- Turquía vs Paraguay: sábado 20 de junio a las 00:00hs en el Levi’s Stadium de San Francisco
Fecha 3
- Paraguay vs Australia: jueves 25 de junio a las 23:00hs en el Levi’s Stadium de San Francisco
- Turquía vs Estados Unidos: jueves 25 de junio a las 23:00hs en el Los Angeles Stadium de California
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