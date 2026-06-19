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“Soy futbolista de la Selección”: el insólito blooper de un futbolista de España que volvió a la concentración y la seguridad no lo reconoció

Se trata de Borja Iglesias, delantero del Celta y opción ofensiva de De la Fuente en la Roja. La inesperada situación en el búnker español.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Borja Iglesias.
Borja Iglesias. Foto: NA
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Luego del empate ante Cabo Verde en el debut del Mundial 2026, que dejó muchas dudas en España, la incertidumbre llegó afuera del campo y el protagonista del blooper fue Borja Iglesias.

El delantero de la Roja vivió insólita situación en plena concentración cuando, al regresar al hotel del seleccionado en Chattanooga, Tennessee, se encontró con que la seguridad del lugar no lo reconoció como integrante del plantel.

Tras el flojo empate ante el conjunto africano, el entrenador Luis de la Fuente les dio a sus jugadores una jornada libre para bajar cargas físicas y despejar la cabeza antes del partido del domingo ante Arabia Saudita.

Durante ese descanso, varios futbolistas del seleccionado español salieron del Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown, el búnker elegido por la delegación para la fase de grupos.

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El insólito momento que vivió Borja Iglesias al volver a la concentración de España. Video: @elchiringuitotv.

El delantero del Celta de Vigo aprovechó el tiempo libre acompañado por su pareja, María Valero, pero al volver al hotel se topó con un control de acceso que derivó en una escena tan incómoda como desopilante.

Los encargados de seguridad no identificaron al atacante y le bloquearon el ingreso al predio, pese a que el futbolista intentó explicar que formaba parte del plantel español.

“Soy jugador de la Selección. Necesito entrar”, manifestó Iglesias en inglés desde detrás de las vallas, mientras intentaba destrabar la situación ante los agentes.

El intercambio continuó cuando desde el control le preguntaron si tenía pase y si realmente era futbolista, ante la sorpresa de hinchas y periodistas que estaban en el lugar.

Blooper de Borja Iglesias en la concentración de España.
Blooper de Borja Iglesias en la concentración de España. Foto: Captura de video.

Algunos de los presentes intervinieron para aclarar el malentendido y remarcaron que se trataba de un jugador de la selección española, pero la situación no se resolvió de inmediato.

Finalmente, Iglesias recurrió a su teléfono celular para comunicarse con miembros de la delegación española, quienes intervinieron para confirmar su identidad y permitirle el ingreso al hotel.

La escena fue registrada por la televisión española y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos usuarios tomaron el episodio con humor por la inesperada situación.

Cómo sigue el camino de España en el Mundial

Después del partido ante Cabo Verde, que decepcionó a todos en España, la Furia tendrá dos compromisos más para buscar su pase a los 16avos de final.

España vs Cabo Verde por el Grupo H del Mundial 2026. Foto: REUTERS

El próximo será Arabia Saudita, el próximo domingo 21 de junio a las 13, mientras que cerrará el grupo ante Uruguay el próximo viernes 26 de junio a las 21:00 horas.

Mundial 2026Selección EspañaBlooper
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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