“Es una locura”: así reflejaron los medios del mundo el histórico partido de Lionel Messi ante Austria

Los medios del mundo reaccionaron al partido de Lionel Messi en el triunfo de Argentina ante Austria. Foto: REUTERS/Capturas

Gracias a su doblete ante Austria, Lionel Messi alcanzó los 18 goles y se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales. La hazaña del capitán de la Selección Argentina en Dallas resonó en cada rincón del planeta y los medios reaccionaron rendidos a los pies del astro rosarino, que selló la clasificación a los 16avos de final.

“Messi celebra los 40 años de la gesta de Maradona en México ‘86 con un doblete ante Austria”, tituló el diario español La Vanguardia, haciendo honor a un nuevo aniversario de los goles de Diego a Inglaterra.

Medios del mundo reaccionan al partido de Lionel Messi ante Austria. Foto: Captura

En tanto, Mundo Deportivo, el diario deportivo catalán, tituló su crónica como “Messi es una locura” y detalló los ejes del partido: el doblete de Lionel que lo convirtió en máximo goleador del torneo, el nivel de Austria como rival, y la particularidad de que el astro rosarino falló un penal antes de anotar “con la zurda un golazo”.

Medios del mundo reaccionan al partido de Lionel Messi ante Austria. Foto: Captura

El diario español Marca abrió su portada con una foto del festejo y la crónica del periodista Juan Castro titulada “Para frotarse los ojos”. En una nota aparte, escribió el encabezado “El Messi más histórico: ya es el máximo goleador de los Mundiales en solitario”.

Por su parte, el columnista Diego Picó publicó una nota con el título “¡Leo necesitará ayuda!”, haciendo alusión a los próximos desafíos de la Selección Argentina en el torneo y los 39 años que la “Pulga” cumplirá el próximo 24 de junio.

AS, otro de los grandes deportivos españoles, tituló: “¡Leyenda de leyendas!” para encabezar su cobertura del partido por el Grupo J, junto a una imagen de Messi celebrando uno de sus goles.

Medios del mundo reaccionan al partido de Lionel Messi ante Austria. Foto: Captura

El partido llegó también a la India. El Hindustan Times escribió: “Lionel Messi batió récords en la Copa del Mundo en una noche, y Argentina venció a Austria para clasificarse”.

Medios del mundo reaccionan al partido de Lionel Messi contra Austria. Foto: Captura

Otros medios reaccionaron al partido de Messi ante Austria

En todas partes del mundo, distintos medios destacaron la actuación de Lionel Messi ante Austria por el Mundial 2026.

El Comercio - Perú

Medios del mundo reaccionan al partido de Lionel Messi ante Austria. Foto: Captura

O Globo - Brasil

Medios del mundo reaccionan al partido de Lionel Messi ante Austria. Foto: Captura

El País - España

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Daily Mail - Inglaterra

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The Sun - Reino Unido