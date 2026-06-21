No es el Dibu Martínez: el arquero que batió el récord de mayor presencia en Mundiales en 2026

El arquero con más presencias en la historia de la Copa del Mundo. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El Mundial 2026 nos sigue regalando récords. Esta vez le tocó a un arquero histórico y no, no se trata de Emiliano Dibu Martínez. Es que en el triunfo 2 a 1 de Alemania ante Costa de Marfil, Manuel Neuer escribió una página más en su implacable carrera: a sus 40 años, la leyenda del Bayern Múnich se convirtió en el arquero con más presencias en la historia de la Copa del Mundo, tras superar los 20 partidos del francés Hugo Lloris.

Cabe recordar que Neuer, de 40 años, viene de igualar la marca de Lothar Matthäus como el futbolista alemán con más participaciones en Mundiales, al jugar su quinta edición del torneo.

Quién es Manuel Neuer, el arquero alemán que más veces participó en las Copas del Mundo

Manuel Peter Neuer nació el 27 de marzo de 1986 en Gelsenkirchen, Alemania, y es considerado como uno de los mejores arqueros de la historia.

A sus 20 años ya se había ganado la titularidad en el Schalke 04, club donde gracias a sus impresionantes actuaciones llamaría la atención de un gigante europeo: el 1 de junio de 2011, se anunció su traspaso al Bayern Múnich, donde haría historia conquistando -por el momento- 33 títulos, donde aparecen 13 Bundesliga, 2 Champions League y 2 Mundial de Clubes.

Manuel Neuer en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

Neuer debutó en julio de 2009 con la Selección de Alemania y fue titular en su primer Mundial, Sudáfrica 2010. Desde entonces, es considerado como el arquero titular de “Die Mannschaft”, con la cual se coronó en la Copa del Mundo de Brasil 2014.

Una auténtica “muralla alemana”: cómo fueron las actuaciones de Neuer en las citas mundialistas

En el contundente 7-1 sobre Curazao, en su debut en el Mundial 2026, el arquero del Bayern llegó a los 20 partidos disputados en la competición, igualando el registro del francés Hugo Lloris, cuyo último encuentro fue la final de Qatar 2022 contra Argentina.

El sábado 20 de junio, el alemán rompió el récord al ser titular ante Costa de Marfil, por la segunda fecha del Grupo E.

Su momento más recordado en la historia de los Mundiales llegó en los octavos de final de Brasil 2014 ante Argelia. En una actuación memorable, Neuer reinventó el puesto de arquero al adelantarse constantemente para cortar ataques rivales lejos de su área, en una versión propia del rol de líbero.

Manuel Neuer en el Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

En aquella cita mundialista, el arquero alemán recibió tan solo 4 goles y ganó el Guante de Oro, que lo distinguió como el mejor guardameta del torneo.

Hoy, doce años después, su pasión y ambición siguen intactas. Tras el triunfo ante Curazao, declaró: “Todavía recuerdo mi debut mundialista ante Australia en 2010. Estoy viviendo este torneo como si fuera el primero. Si amas el fútbol, lo amas de verdad, y disputar un quinto Mundial es algo muy especial para mí”.

Con 40 años y 79 días al momento de enfrentar a Curazao, Neuer se convirtió además en el jugador alemán de mayor edad en disputar un gran torneo internacional, superando la marca que tenía Lothar Matthäus desde la Eurocopa del 2000.