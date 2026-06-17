Messi hizo un triplete y la prensa explotó de elogios: así reaccionaron los principales medios del mundo al triunfo de la Selección

Lionel Messi en el partido ante Argelia. Foto: REUTERS

Tras el brillante debut de la Selección argentina ante Argelia en el Mundial 2026, los medios internacionales reaccionaron a la actuación de Lionel Messi, quien convirtió tres goles y, además de liderar la victoria, igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales.

El diario español Mundo Deportivo se rindió a los pies del astro rosarino al titular: “Messi ilumina a Argentina y hace historia”. En la misma nota, destacó que “su fenómeno, a punto de cumplir los 39 años, marcó la diferencia”.

Mundo Deportivo sobre el triunfo de Argentina Foto: Capturas

Por otra parte, Sport, que es otro de los medios españoles más famosos, tituló de la siguiente manera: “Las lágrimas de Messi en una noche perfecta con ocho récords mundiales”.

Medios del mundo reaccionan al triplete de Messi Foto: Capturas

El País de España también celebró a la pulga al titular en su portada: “Leo Messi, el mito continúa con un triplete monumental a Argelia”, debajo de un video, destacó: “El astro argentino, a una semana de cumplir 39 años, deja otra actuación gigante frente a una meritoria selección africana”

El País de España destacó la actuación de Messi Foto: Capturas

Además, el medio brasilero O Globo destacó que “Messi anota tres goles, se convierte en el máximo goleador histórico de los Mundiales y lidera a Argentina a la victoria sobre Argelia”.

Medios del mundo reaccionan al triplete de Messi Foto: Capturas

En Inglaterra, el Daily Mail también se hizo eco del brillante encuentro que protagonizó Messi, al reconocerlo de la siguiente manera: “Lionel Messi hace historia en la Copa del Mundo: el astro argentino iguala el récord de goles con un espectacular triplete en la victoria por 3-0 sobre Argelia”.

Asombrado de su actuación, el delantero noruego Erling Haaland, que este martes se lució con un doblete ante Irak, compartió una historia en la que reconoció que “Messi es un loco”.

El delantero noruego Erling Haaland sorprendido por la actuación de Messi Foto: Capturas

Por último, el diario británico The Sun tituló: “Pura emoción: Lionel Messi rompió en llanto luego de sus goles en el Mundial por “algo completamente ajeno al fútbol ””, acompañado de una galería de fotos del astro en los mejores momentos del partido contra Argelia.

Medios del mundo reaccionan al triplete de Messi Foto: Capturas

La próxima presentación de la Selección argentina será el lunes 22 de junio a las 14, ante Austria, y Messi tendrá una oportunidad única para despegarse de Klose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Scaloni destacó a Messi tras el debut de la Selección: “No hay palabras, todo lo que diga está de más”

Tras el debut de la Selección argentina en el Mundial, Scaloni aseguró que “no hay palabras” para definir el partido que tuvo Lionel Messi, quien marcó los tres goles del triunfo del equipo ante Argelia.

“No hay palabras, todo lo que diga está de más”, remarcó el DT, y agregó: “Es lo que viene haciendo hace 20 años, es una cosa que la gente del fútbol quiere ver”.

Lionel Scaloni en conferencia de prensa. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

“Yo creo que ya la gente del fútbol lo quiere ver, no solo los argentinos. Más allá del resultado, hay que disfrutarlo porque lo que transmite a todo el mundo es increíble”, exclamó.

Al hablar del triunfo, Scaloni expresó: “Esperemos que se rompan las estadísticas porque dicen que cuando se gana no se puede repetir. Este fue un partido durísimo; ellos hicieron un buen partido y nos pusieron por momentos en problemas”.

“Siempre el primer partido es complicado y más contra un rival difícil. La cabeza cuenta mucho en estos torneos y ganar nos da tranquilidad para lo que viene”, agregó.