Agenda Mundial 2026: todos los partidos del viernes 26 de junio de los grupos H e I, horarios y dónde verlos

Francia vs Irak por el Grupo I. Foto: REUTERS

Se define la fase de grupos del Mundial 2026 y en esta ocasión nos trae cuatro emocionantes partidos, con Francia vs Noruega como plato fuerte. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este viernes 26 de junio

Este viernes 26 de junio juegan Cabo Verde vs Arabia Saudita y Uruguay vs España por el Grupo H; y Noruega vs Francia y Senegal vs Irak por el Grupo I.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

Noruega vs Francia - 16:00hs - Boston Stadium

Senegal vs Irak - 16:00hs - Toronto Stadium

Cabo Verde vs Arabia Saudita - 21:00hs - Houston Stadium

Uruguay vs España - 21:00hs - Guadalajara Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

Noruega vs Francia : TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Senegal vs Irak : DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Cabo Verde vs Arabia Saudita : DGO, Amazon Prime Video y Paramount+

Uruguay vs España: TyC Sports, Telefe, Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

La celebración viral de la Selección de Noruega en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Jeenah Moon)

Cómo está conformado el Grupo H del Mundial 2026

El Grupo H del Mundial 2026 está conformado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Resultados del Grupo H del Mundial 2026

En la primera fecha, España y Cabo Verde empataron 0 a 0, mientras que Arabia Saudita y Uruguay igualaron 1 a 1.

En la segunda jornada, España goleó 4 a 0 a Arabia Saudita, mientras que Uruguay y Cabo Verde empataron 2 a 2.

Tabla de posiciones del Grupo H

España: 4 pts con 2 partido jugados Uruguay: 2 pts con 2 partidos jugados Cabo Verde: 2 pts con 2 partidos jugados Arabia Saudita: 1 pts con 2 partidos jugados

Contra quién juega el ganador del Grupo H en 16avos de final

El primero del Grupo H jugará, los 16avos de final del Mundial 2026 contra el segundo del Grupo J (Austria o Argelia). Por su parte, el segundo jugará contra Argentina (1° del Grupo J).

Cómo está conformado el Grupo I del Mundial 2026

El Grupo I del Mundial 2026 está conformado por Francia, Senegal, Irak y Noruega.

Resultados del Grupo I del Mundial 2026

En la primera fecha, Francia le ganó 3 a 1 a Senegal, mientras que Noruega goleó 4 a 1 a Irak.

En la segunda jornada, Francia goleó 3 a 0 a Irak y Noruega le ganó 3 a 2 a Senegal.

Posiciones del Grupo J del Mundial 2026

Francia: 6 pts en 2 partidos jugados Noruega: 6 pts en 2 partidos jugados Senegal: 0 pts en 2 partidos jugados Irak: 0 pts en 2 partidos jugados

Contra quién juega el ganador del Grupo I en 16avos de final

El primero del Grupo I jugará, los 16avos de final del Mundial 2026 contra uno de los terceros que salga de los grupos C, D, F, G o H. Por su parte, el segundo enfrentará al 2° del Grupo E (Costa de Marfil, Ecuador o Curazao).

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