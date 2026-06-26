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Agenda Mundial 2026: todos los partidos del viernes 26 de junio de los grupos H e I, horarios y dónde verlos

Se define la fase de grupos de la Copa del Mundo y en esta ocasión nos trae cuatro emocionantes partidos, con Francia vs Noruega como plato fuerte. Además, España y Uruguay se juegan el primer puesto del Grupo H, de donde sale el rival de Argentina. Cómo seguir cada encuentro en vivo por TV y streaming.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Francia vs Irak por el Grupo I.
Francia vs Irak por el Grupo I. Foto: REUTERS
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Se define la fase de grupos del Mundial 2026 y en esta ocasión nos trae cuatro emocionantes partidos, con Francia vs Noruega como plato fuerte. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este viernes 26 de junio

Este viernes 26 de junio juegan Cabo Verde vs Arabia Saudita y Uruguay vs España por el Grupo H; y Noruega vs Francia y Senegal vs Irak por el Grupo I.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

  • Noruega vs Francia - 16:00hs - Boston Stadium
  • Senegal vs Irak - 16:00hs - Toronto Stadium
  • Cabo Verde vs Arabia Saudita - 21:00hs - Houston Stadium
  • Uruguay vs España - 21:00hs - Guadalajara Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

  • Noruega vs Francia: TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Senegal vs Irak: DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Cabo Verde vs Arabia Saudita: DGO, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Uruguay vs España: TyC Sports, Telefe, Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
La celebración viral de la Selección de Noruega en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Jeenah Moon)

Cómo está conformado el Grupo H del Mundial 2026

El Grupo H del Mundial 2026 está conformado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Resultados del Grupo H del Mundial 2026

En la primera fecha, España y Cabo Verde empataron 0 a 0, mientras que Arabia Saudita y Uruguay igualaron 1 a 1.

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En la segunda jornada, España goleó 4 a 0 a Arabia Saudita, mientras que Uruguay y Cabo Verde empataron 2 a 2.

Tabla de posiciones del Grupo H

  1. España: 4 pts con 2 partido jugados
  2. Uruguay: 2 pts con 2 partidos jugados
  3. Cabo Verde: 2 pts con 2 partidos jugados
  4. Arabia Saudita: 1 pts con 2 partidos jugados

Contra quién juega el ganador del Grupo H en 16avos de final

El primero del Grupo H jugará, los 16avos de final del Mundial 2026 contra el segundo del Grupo J (Austria o Argelia). Por su parte, el segundo jugará contra Argentina (1° del Grupo J).

Cómo está conformado el Grupo I del Mundial 2026

El Grupo I del Mundial 2026 está conformado por Francia, Senegal, Irak y Noruega.

Resultados del Grupo I del Mundial 2026

En la primera fecha, Francia le ganó 3 a 1 a Senegal, mientras que Noruega goleó 4 a 1 a Irak.

En la segunda jornada, Francia goleó 3 a 0 a Irak y Noruega le ganó 3 a 2 a Senegal.

Posiciones del Grupo J del Mundial 2026

  1. Francia: 6 pts en 2 partidos jugados
  2. Noruega: 6 pts en 2 partidos jugados
  3. Senegal: 0 pts en 2 partidos jugados
  4. Irak: 0 pts en 2 partidos jugados

Contra quién juega el ganador del Grupo I en 16avos de final

El primero del Grupo I jugará, los 16avos de final del Mundial 2026 contra uno de los terceros que salga de los grupos C, D, F, G o H. Por su parte, el segundo enfrentará al 2° del Grupo E (Costa de Marfil, Ecuador o Curazao).

Enterate de todas las novedades, resultados y curiosidades del Mundial 2026 en Canal 26.

Mundial 2026
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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