Cómo es la comunidad de Cabo Verde Argentina: el país que hizo historia en el Mundial 2026 y enfrentará a Messi

Cabo Verde clasificó al 16avos del Mundial y hace historia. Foto: La Nación

Cabo Verde es una de las grandes sorpresas del Mundial 2026. Se trata de su primera participación en la Copa del Mundo y en la que logró clasificarse a 16avos de final con una estrategia bastante conservadora aunque efectiva: empató sus tres partidos con Uruguay, España y Arabia Saudita. Así logró anotarse los 3 puntos necesarios para pasar a la siguiente ronda, donde se enfrentará con el Seleccionado Nacional este viernes 3 de julio. Ahora bien, el partido no será tarea sencilla para quienes comparten raíces con ambos países como la comunidad caboverdiana en Argentina, que tiene una importante actividad cultural y social aquí.

Los primeros inmigrantes de Cabo Verde llegaron a la Argentina entre finales del siglo XX y principios del siglo XX. En esos años, Cabo Verde era colonia de Portugal y vivía sumida en una crisis económica y social con un duro sometimiento por parte de las autoridades coloniales.

Por eso, muchas personas comenzaron a buscar diferentes destinos en donde pudieran tener una vida mejor y, entre ellos, surgió Argentina. Otro gran número de caboverdianos se dirigieron a Estados Unidos y a distintos países de Europa.

¿Dónde se encuentra Cabo Verde?

Cabo Verde es un país insular formado por diez islas y varios islotes, ubicado en el Océano Atlántico, a unos 600 kilómetros de la costa occidental de África. Fue colonia de Portugal y, por eso, su idioma principal es el portugués. Logró su independencia del país europeo en 1975.

Cabo Verde es un conjunto de islas ubicado en el Océano Atlántico. Foto: Mysid vía Wikipedia

Cómo es la comunidad caboverdiana en Argentina

En nuestro país, la gran mayoría de caboverdianos se asentaron en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Berisso, La Plata y especialmente en Dock Sud, donde hoy hay una importante comunidad. Se estima que en nuestro país habitan -entre nativos y descendientes- entre 20.000 y 30.000 caboverdianos, aunque no existen datos precisos.

En 1933, nació la Sociedad de los Socorros Mutuos “Unión Caboverdiana”, un espacio en Dock Sud fundado por inmigrantes caboverdianos con el objetivo de compartir costumbres, hábitos y tradiciones típicas de su país. Hoy, el centro continúa más activo que nunca con una gran comunidad de argentinos descendientes de caboverdianos y de personas nacidas en Cabo Verde, que promueve la visibilización de la comunidad afrodescendiente en la Argentina, cuya presencia ha sido históricamente negada o minimizada.

La Sociedad de los Socorros Mutuos “Unión Caboverdiana” se fundó en 1933. Foto: Diario de la diudad de Avellaneda

Una de las voces más conocidas de la comunidad es Miriam Gomes, una docente y activista que forma parte de la comunidad de Dock Sud y, sobre este punto, aseguró en un informe de France24: “La invisibilización es igualmente racista. Creo que el proyecto de blanqueamiento que se dio en toda América Latina, en Argentina triunfó ampliamente y en otros países fue mucho más dificultoso”.

Miriam Giomes, activista y docente, con su madre, Zunilda, y su sobrina Patricia. Foto: France 24

Por otra parte, también habló con Radio Gráfica FM 89.3 sobre la clasificación de Cabo Verde al Mundial y lo calificó como un “hecho histórico” y de suma importancia para la nación. “Después de lo que pasamos como pueblo, desde tráfico esclavista, hambruna, sequía, esto es un logro enorme y como dijo un jugador caboverdiano que jugó en la Argentina ‘esto es lo más importante que nos pasó desde la independencia’”, señaló.

En la Sociedad de los Socorros Mutuos realizan todo tipo de actividades como festivales culturales, artísticos gastronómicos y sociales en los que se invita a los concurrentes a seguir conectando con sus raíces y compartirlas con las generaciones más jóvenes. Para la comunidad caboverdiana en Argentina es clave que la identidad se construya de manera colectiva.

Celebraciones en la comunidad caboverdiana en Argentina. Foto: N.A.

Uno de los eventos que suelen hacer se llama “Cachupada”. Se trata de un almuerzo con bailes típicos de la región de Cabo Verde. Asimismo, aprovechando la clasificación al Mundial, los miembros de la comunidad tuvieron la oportunidad de ver en vivo los partidos y celebrarlos en conjunto.