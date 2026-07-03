Javier Pastore en Canal 26: “Sacando a Argentina; Francia, España y Brasil son candidatas a ganar el Mundial”

Javier Pastore en la Selección. Foto: NA

La Selección Argentina sigue a paso firme su participación en el Mundial 2026. Con puntaje perfecto en la fase de grupos, los de Lionel Scaloni demostraron estar a la altura para defender el título de Qatar 2022. Pero la competencia tiene otros equipos dignos de salir campeones. En esa línea, Javier Pastore dialogó con Canal 26 y dio sus favoritos para alzar la Copa del Mundo.

“Para mí del otro cuadro, Francia y España son candidatas... y Brasil”, señaló el “Flaco” en entrevista con Manuel Martín, tras ser consultado sobre los candidatos a llevarse el oro, sacando a la Argentina de la lista.

Sobre el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti, Pastore afirmó: “Yo creo que Brasil también, si se despiertan son jugadores que tienen mucho talento y pueden hacer buenos partidos y llegar a la última fase”.

Javier Pastore con Canal 26.

Cabe recordar que las 3 selecciones avanzaron a octavos de final del Mundial 2026. Francia goleó 3 a 0 a Suecia y se enfrentará a la Paraguay de Gustavo Alfaro en la siguiente ronda.

Por su parte, España le ganó cómodamente 3 a 0 a Austria en 16avos y disputará los 8vos contra la Portugal de Cristiano Ronaldo y compañía.

En tanto, a Brasil le costó pero superó 2 a 1 a Japón sobre el final del partido por dieciseisavos y enfrentará a la Noruega de Erling Haaland por los octavos de final.

Los mejores jugadores del Mundial 2026, según Javier Pastore

Por otro lado, Javier Pastore eligió a los mejores jugadores del Mundial 2026 (sacando a Lionel Messi) y puso el foco en el talento, el presente futbolístico y el impacto que pueden tener algunas figuras en la máxima cita.

El exmediocampista de la Selección argentina destacó especialmente a Francia, un equipo que, según sus palabras, atraviesa un momento de alto vuelo. “Y Michael Olise, Kylian Mbappé. Francia me vuelve un poco loco, están jugando muy bien”, señaló Pastore, al ser consultado por los nombres que podrían marcar diferencia en el torneo.

La mención de Mbappé no sorprende: el delantero francés llega como una de las principales estrellas del fútbol mundial y con antecedentes determinantes en Copas del Mundo. Sin embargo, Pastore también resaltó a Olise, una aparición que refleja la renovación y la profundidad ofensiva del seleccionado francés.

Kylian Mbappé, uno de los mejores jugadores del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Para el cordobés, el conjunto europeo combina jerarquía, velocidad y variantes, argumentos que lo convierten en uno de los equipos más atractivos de cara al Mundial.

Pastore también incluyó en su lista a Erling Haaland, aunque con una explicación distinta. “Haaland también por los números”, afirmó, en referencia a la capacidad goleadora del delantero noruego, uno de los atacantes más contundentes de los últimos años.

Así, entre el desequilibrio de Mbappé, la proyección de Olise y la voracidad goleadora de Haaland, Pastore marcó a tres futbolistas que, para él, pueden estar entre los grandes nombres de este último tramo del Mundial 2026.