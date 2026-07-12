Argentina volvió a sacar chapa mundial: el gesto de Scaloni, el golazo de Julián Álvarez y la semifinal soñada ante Inglaterra

El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza. Foto: REUTERS

La Selección Argentina volvió a escribir una página cargada de tensión, carácter y emoción en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó 3-1 a Suiza en los cuartos de final, aunque necesitó llegar al tiempo suplementario para quebrar la resistencia europea y sellar su clasificación a las semifinales de la Copa del Mundo.

El partido tuvo todos los ingredientes de una noche mundialista: ventaja inicial, sufrimiento, un rival que nunca se entregó y una aparición individual que cambió por completo el clima del encuentro. Argentina había logrado ponerse arriba con un cabezazo de Alexis Mac Allister, pero Suiza consiguió igualar y llevó la definición a una instancia límite.

Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia los penales, apareció Julián Álvarez con una intervención de máxima jerarquía. El delantero sacó un remate espectacular que se metió en el ángulo y desató una explosión de alivio, euforia y orgullo en el banco argentino y en las tribunas.

El golazo de Julián Álvarez que cambió la historia del partido

El momento clave llegó en el minuto 112. Argentina tenía un futbolista más en cancha y buscaba evitar una tanda de penales que podía transformar la noche en una ruleta emocional. En ese contexto, Julián Álvarez tomó la responsabilidad, encontró el espacio y ejecutó un derechazo imposible para el arquero suizo.

Julián Álvarez, figura ante Suiza Foto: REUTERS

No fue solamente un gol: fue un mensaje. En una Copa del Mundo donde cada detalle pesa, la definición de la Araña confirmó que Argentina conserva una cualidad decisiva de los equipos grandes: saber competir incluso cuando el juego no fluye como espera.

Tras el tanto, sus compañeros corrieron a abrazarlo en una celebración que mezcló desahogo y admiración. El gol no solo puso a la Selección nuevamente en ventaja, sino que también abrió el camino para que el equipo recuperara confianza en los minutos finales.

La reacción de Scaloni que no pasó inadvertida

Uno de los detalles más comentados de la clasificación fue la reacción de Lionel Scaloni. El entrenador argentino vivió el gol de Álvarez con una mezcla de sorpresa, descarga y emoción. Según lo observado en el estadio, el DT se llevó las manos al rostro, miró hacia su cuerpo técnico y hasta golpeó una butaca del banco de suplentes como forma de liberar la tensión acumulada.

Lionel Scaloni; Argentina vs Suiza por los cuartos de final. Foto: REUTERS

La escena reflejó lo que significó ese instante para Argentina. Scaloni, habitualmente medido en sus gestos, quedó impactado por la precisión y la importancia del remate. Fue una imagen potente: el técnico campeón del mundo reaccionando como un hincha más ante una jugada que podía definir el destino de la Selección.

Ese gesto también mostró el costado más humano del ciclo. Detrás de la planificación, la estrategia y los cambios, hay una presión enorme sobre un equipo que sigue cargando con la exigencia de competir como campeón vigente.

Lautaro Martínez sentenció la clasificación y Argentina ya piensa en Inglaterra

Con Suiza lanzada en busca del empate, Argentina encontró espacios para liquidar la historia. En el tramo final del suplementario, Lautaro Martínez aprovechó una acción de contraataque y marcó el 3-1 definitivo, resultado que confirmó el pase argentino a semifinales.

El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza. Foto: REUTERS

El triunfo dejó una sensación clara: la Selección volvió a sufrir, pero también volvió a encontrar respuestas. No siempre desde el brillo colectivo, sino desde la personalidad, la jerarquía individual y la capacidad de competir bajo presión.

Ahora, el próximo desafío será de altísimo impacto: Argentina enfrentará a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026. El encuentro se disputará el miércoles en Atlanta, en un cruce cargado de historia, simbolismo y expectativa para los hinchas argentinos.

Paredes y De Paul marcaron el tono antes de la semifinal

Después del partido, Leandro Paredes dejó en claro que el duelo ante Inglaterra tiene un significado especial para cualquier futbolista argentino. El mediocampista reconoció que se trata de uno de esos encuentros que se imaginan desde chico y que también poseen un peso particular para la gente.

Rodrigo De Paul, otro de los referentes del plantel, destacó el corazón del equipo y anticipó que la preparación para la semifinal comenzaría de inmediato. Su mensaje reflejó el espíritu competitivo de un grupo que no se conforma con lo conseguido en Qatar 2022 y que busca volver a meterse en una final del mundo.

Julián Álvarez, figura decisiva de la noche, también analizó al próximo rival y remarcó el nivel de Inglaterra, un seleccionado con futbolistas de enorme calidad y un presente sólido en el torneo.

Scaloni bajó el tono histórico, pero el mundo ya mira la semifinal

Aunque para los hinchas el cruce con Inglaterra despierta recuerdos inevitables, Scaloni intentó quitarle dramatismo al contexto. El entrenador remarcó que se trata de un partido de fútbol ante una gran selección y un gran entrenador, evitando alimentar lecturas que excedan lo deportivo.

Sin embargo, la historia marca su propio clima. A 40 años de la actuación inolvidable de Diego Maradona ante Inglaterra en México 1986, Argentina volverá a enfrentar al seleccionado inglés en una instancia decisiva de una Copa del Mundo.

La Scaloneta está otra vez entre los cuatro mejores. Y aunque el camino no siempre sea cómodo, Argentina volvió a dejar una señal contundente: este equipo sabe sufrir, sabe golpear en los momentos decisivos y todavía tiene hambre de gloria.