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“La tortilla es mejor que el choripán”: el inesperado cántico de los hinchas de España en la previa de la final contra Argentina

La Selección Argentina y la de España se miden en la final del Mundial 2026 y los hinchas europeos lanzaron una canción insólita a modo de chicana. El video.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Los aficionados palpitaron la previa de la final del Mundial 2026 ante España.
Los aficionados palpitaron la previa de la final del Mundial 2026 ante España. Foto: Captura de pantalla
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La final del Mundial 2026 tiene un sinfín de condimentos tanto de los jugadores como de los hinchas. En este marco de fervor total, se viralizó el cántico de los hinchas de la Selección de España para chicanear a Argentina que despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Durante la jornada del 18 de julio, argentinos y españoles protagonizaron un banderazo histórico para alentar a su Selección. Las calles se inundaron de clima de cancha y uno de los cánticos que sorprendió a todos por su “ingenuidad” fue el de los europeos, quienes hicieron una comparación entre dos comidas típicas de ambos países.

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"La tortilla es mejor que el choripán", corearon a viva voz con el objetivo de lanzar una chicana y validar la gastronomía española. “Argentinos aquí ya está papá”, también se escuchó decir en una especie de canción de cancha que tuvo el objetivo de ponerle una pizca de picante a la previa.

El banderazo de este sábado en la antesala de la final del Mundial 2026 fue vibrante y los hinchas argentinos coparon Times Square. El partido ante España comenzará a las 16 de este domingo 19 de julio y el equipo que dirige Lionel Scaloni buscará ser nada menos que bicampeón, mientras que el conjunto europeo comandado por Luis De La Fuente quiere su segunda estrella tras la obtenida en el Mundial Sudáfrica 2010.

Selección EspañaSelección ArgentinaMundial 2026
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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