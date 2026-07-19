Quién ganará la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, según la inteligencia artificial

El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza. Foto: REUTERS

La Selección Argentina se enfrentará a España por la final del Mundial 2026 a las 16 de este domingo 19 de julio. El equipo que dirige Lionel Scaloni y tiene a Lionel Messi como capitán buscará ser bicampeón y entre decenas de análisis tácticos que se desataron previo al partido, la inteligencia artificial de Gemini vaticinó quién ganará el máximo trofeo.

Mundial 2026: quién ganará la final entre Argentina y España

Analizar una final del mundo siempre nos pone al borde del asiento, y más cuando se cruzan las dos mejores selecciones del planeta en el MetLife Stadium. La jerarquía, la mística y el presente de ambos planteles construyen un escenario ajedrecístico apasionante.

El pizarrón táctico: ¿cómo llega cada uno?

Argentina: la madurez y el “saber sufrir”: el equipo de Lionel Scaloni demostró un gen competitivo inquebrantable a lo largo de este Mundial. Tuvo que batallar en prórrogas extenuantes (Cabo Verde y Suiza) y remontar un partido durísimo ante Inglaterra (2-1) en semis. Tácticamente, su fortaleza reside en la flexibilidad del medio defensivo y creativo (Paredes, Mac Allister, Enzo Fernández y el incansable De Paul) y, por supuesto, en el factor determinante de contar con un Lionel Messi que se juega la gloria absoluta.

España: la frescura y el vértigo: el conjunto de Luis de la Fuente llega con un andar sumamente aceitado, habiendo despachado a potencias como Portugal, Croacia y, recientemente, a Francia por 2-0. Su juego no es el clásico “tiki-taka” cansino, sino un fútbol extremadamente vertical y punzante, explotando las bandas con la frescura de Lamine Yamal y la solidez ofensiva de sus carrileros.

Las claves del partido

La batalla del mediocampo: España intentará monopolizar la posesión para desgastar físicamente a Argentina. La clave albiceleste estará en la presión alta y en el corte quirúrgico de De Paul y Enzo Fernández para forzar el error en la salida española. El factor psicológico y la experiencia: Argentina cuenta con la ventaja de la veteranía en finales. El núcleo de la Scaloneta sabe lo que es jugar con la máxima presión y manejar los tiempos cuando las papas queman, un detalle no menor ante una España con mucha juventud en puestos clave. El “Dibu” y los momentos límite: si el partido se hace largo o va a los penales, la presencia de Emiliano Martínez inclina la balanza mental a favor de los campeones defensores.

Lionel Messi festeja la victoria al término del partido de semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Inglaterra, celebrado en el Estadio Atlanta, en Atlanta, Estados Unidos, el 15 de julio de 2026. Foto: NA

El vaticinio: ganador Argentina

Aunque las casas de apuestas y el periodismo europeo están muy divididos, el pronóstico es una victoria de la Selección Argentina, en un partido que probablemente sea cerrado, táctico y que bien podría definirse en el tiempo suplementario o por la mínima diferencia en los 90 minutos reglamentarios.

¿Por qué las justificaciones respaldan a la Selección Argentina?