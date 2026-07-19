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Quién ganará la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, según la inteligencia artificial

Se viene una final histórica de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España y entre los análisis de todo tipo, la inteligencia artificial analizó cómo va a ser el partido y quién será el campeón.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza.
El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza. Foto: REUTERS
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La Selección Argentina se enfrentará a España por la final del Mundial 2026 a las 16 de este domingo 19 de julio. El equipo que dirige Lionel Scaloni y tiene a Lionel Messi como capitán buscará ser bicampeón y entre decenas de análisis tácticos que se desataron previo al partido, la inteligencia artificial de Gemini vaticinó quién ganará el máximo trofeo.

Mundial 2026: quién ganará la final entre Argentina y España

Analizar una final del mundo siempre nos pone al borde del asiento, y más cuando se cruzan las dos mejores selecciones del planeta en el MetLife Stadium. La jerarquía, la mística y el presente de ambos planteles construyen un escenario ajedrecístico apasionante.

El pizarrón táctico: ¿cómo llega cada uno?

  • Argentina: la madurez y el “saber sufrir”: el equipo de Lionel Scaloni demostró un gen competitivo inquebrantable a lo largo de este Mundial. Tuvo que batallar en prórrogas extenuantes (Cabo Verde y Suiza) y remontar un partido durísimo ante Inglaterra (2-1) en semis. Tácticamente, su fortaleza reside en la flexibilidad del medio defensivo y creativo (Paredes, Mac Allister, Enzo Fernández y el incansable De Paul) y, por supuesto, en el factor determinante de contar con un Lionel Messi que se juega la gloria absoluta.
  • España: la frescura y el vértigo: el conjunto de Luis de la Fuente llega con un andar sumamente aceitado, habiendo despachado a potencias como Portugal, Croacia y, recientemente, a Francia por 2-0. Su juego no es el clásico “tiki-taka” cansino, sino un fútbol extremadamente vertical y punzante, explotando las bandas con la frescura de Lamine Yamal y la solidez ofensiva de sus carrileros.

Las claves del partido

  1. La batalla del mediocampo: España intentará monopolizar la posesión para desgastar físicamente a Argentina. La clave albiceleste estará en la presión alta y en el corte quirúrgico de De Paul y Enzo Fernández para forzar el error en la salida española.
  2. El factor psicológico y la experiencia: Argentina cuenta con la ventaja de la veteranía en finales. El núcleo de la Scaloneta sabe lo que es jugar con la máxima presión y manejar los tiempos cuando las papas queman, un detalle no menor ante una España con mucha juventud en puestos clave.
  3. El “Dibu” y los momentos límite: si el partido se hace largo o va a los penales, la presencia de Emiliano Martínez inclina la balanza mental a favor de los campeones defensores.
Lionel Messi festeja la victoria al término del partido de semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Inglaterra, celebrado en el Estadio Atlanta, en Atlanta, Estados Unidos, el 15 de julio de 2026. Foto: NA

El vaticinio: ganador Argentina

Aunque las casas de apuestas y el periodismo europeo están muy divididos, el pronóstico es una victoria de la Selección Argentina, en un partido que probablemente sea cerrado, táctico y que bien podría definirse en el tiempo suplementario o por la mínima diferencia en los 90 minutos reglamentarios.

¿Por qué las justificaciones respaldan a la Selección Argentina?

  • Oficio y resiliencia: Argentina ya demostró en este torneo que sabe convivir con la adversidad. Mientras que España fluye de maravillas cuando va ganando, la Scaloneta tiene un cuero durísimo para aguantar los momentos de dominio rival.
  • La motivación de Messi: con el zarpazo de ayer de Mbappé en la tabla histórica de goleadores, el capitán argentino entra a la cancha con un combustible extra: buscar el bicampeonato y recuperar el trono mundial en los libros de oro.
  • La mística campeona: en las finales, los detalles individuales y el peso de la camiseta juegan su partido. La jerarquía de Julián Álvarez, Lautaro Martínez viniendo desde el banco con gol (como ante Inglaterra) y el temple del fondo argentino serán determinantes para contrarrestar el ritmo frenético de los españoles.
Selección ArgentinaSelección EspañaMundial 2026
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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