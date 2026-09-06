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Primavera en tu jardín: qué plantas necesitan un cambio de lugar para aprovechar mejor la luz del sol

Con más horas de luz y temperaturas en ascenso, la llegada de la primavera modifica las necesidades de las plantas. Especialistas recomiendan revisar dónde están ubicadas para ayudarlas a crecer mejor y evitar problemas por la exposición repentina al sol.

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El cambio de ubicación que puede marcar la diferencia en el crecimiento de tu planta durante la primavera.
El cambio de ubicación que puede marcar la diferencia en el crecimiento de tu planta durante la primavera. Foto: Unsplash
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Con la llegada de la primavera, los jardines, balcones y ambientes interiores comienzan a transformarse. Los días se alargan, aumenta la intensidad de la luz natural y las temperaturas se vuelven más agradables. Aunque para muchas personas esto representa el inicio de una nueva temporada al aire libre, para las plantas también implica una etapa clave de adaptación y crecimiento.

Después de atravesar los meses más fríos del año, muchas especies ingresan en un período de mayor actividad. Sin embargo, ese cambio de estación también modifica sus necesidades, especialmente en relación con la luz. Por eso, uno de los aspectos más importantes para quienes tienen plantas en casa es revisar si la ubicación que resultaba adecuada durante el invierno sigue siendo la mejor opción durante la primavera.

Más luz, pero sin cambios bruscos durante la primavera

Las plantas que permanecieron en interiores durante el invierno suelen beneficiarse de espacios más luminosos cuando comienza la temporada cálida. Sin embargo, los expertos advierten que no conviene trasladarlas de forma repentina desde ambientes con poca iluminación hacia lugares con varias horas de sol directo.

Los expertos en jardinería advierten que no conviene trasladar las plantas de forma repentina. Foto: Unsplash

La razón es simple: al igual que ocurre con las personas después de largos períodos sin exposición solar, las plantas necesitan un proceso de adaptación. Un cambio demasiado abrupto puede generar estrés y provocar daños visibles en hojas y tallos.

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Por eso, la recomendación es avanzar de manera gradual. Una buena estrategia consiste en acercarlas primero a una ventana con mayor entrada de luz o ubicarlas en un espacio exterior protegido. Con el paso de los días, se puede incrementar progresivamente el tiempo de exposición al sol.

Qué especies suelen necesitar más iluminación en la primavera

La primavera favorece especialmente a aquellas plantas que pasaron el invierno en zonas sombrías. Al recibir más luz, muchas especies comienzan a desarrollar nuevos brotes, fortalecen su crecimiento y recuperan parte de la energía que habían reducido durante los meses fríos.

Suculentas. Foto: Unsplash.
La primavera favorece especialmente a aquellas plantas que pasaron el invierno en zonas sombrías. Foto: Unsplash

Entre las que suelen beneficiarse de una mayor iluminación se encuentran: las suculentas y los cactus. Estas plantas requieren buena cantidad de luz para desarrollarse correctamente, aunque también necesitan acostumbrarse de forma paulatina a la exposición solar directa para evitar quemaduras o manchas en sus hojas.

Sin embargo, no todas las especies tienen las mismas exigencias. Algunas plantas de interior continúan prefiriendo ambientes con luz indirecta y pueden sufrir si reciben demasiada radiación solar durante varias horas al día.

Las señales que indican que algo no está funcionando

Durante los primeros días posteriores al cambio de ubicación, es fundamental observar atentamente el estado de la planta. Las hojas suelen ofrecer las primeras pistas sobre si las nuevas condiciones son adecuadas.

Las hojas de las plantas suelen ofrecer las primeras pistas sobre si las nuevas condiciones son adecuadas. Foto: Unsplash.

La aparición de manchas, hojas quemadas, pérdida de color, marchitez o cambios repentinos en el aspecto general puede indicar que la exposición a la luz es excesiva o que la transición se realizó demasiado rápido.

Además de controlar la iluminación, también conviene prestar atención al sustrato y a los niveles de humedad. El aumento de temperatura suele acelerar el secado de la tierra, por lo que las necesidades de riego pueden variar respecto de las registradas durante el invierno.

Un pequeño ajuste para una temporada más saludable

La primavera representa el inicio de la etapa de crecimiento para una gran cantidad de especies ornamentales. En ese contexto, revisar dónde están ubicadas y adaptar gradualmente su exposición a la luz puede marcar una diferencia significativa en su desarrollo.

Con cambios simples y observación constante, es posible crear las condiciones adecuadas para que las plantas aprovechen al máximo la nueva temporada, produzcan más brotes y se mantengan saludables durante los meses de mayor actividad.

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